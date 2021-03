Ghana/Ouganda: CAN U-20 - Le Ghana et l'Ouganda pour succéder au Mali

La finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) des moins de 20 ans opposera le 6 mars, le Ghana à l'Ouganda.

C'est une affiche inédite, puisque l'Ouganda participe à la compétition pour la première fois. Les Black satellites, triples vainqueur de la compétition(1993, 1999 et 2009), a arraché leur ticket pour disputer la sixième finale de son histoire, en s'imposant au stade Olympique de Nouakchott (Mauritanie) devant la Gambie sur un score d'un but à zéro. Precious Boah a inscrit l'unique but du match sur coup franc à la 34e minute.

Les Cranes juniors de l'Ouganda ont, quant à eux, écrasé lors de la deuxième demi-finale, la Tunisie (4-1). Richard Basangwa a rapidement placé l'Ouganda devant, en ouvrant le score dès la 4e minute. Derrick Kakooza a doublé la mise à la 37e minute. Malgré la réduction du score d'Edem Bellamine à la 39e minute, la Tunisie a rechuté en début de la deuxième période. On prend les mêmes et on recommence. Derrick Kakooza a inscrit le 3e but à la 50e minute avant de signer un triplé à la 73e minute.

Notons que le vainqueur du match Ghana-Ouganda succédera au Mali, vainqueur de la dernière édition en 2019 au Niger.