Madagascar: Cyclone - Un vortex cyclonique menace l'Ouest

La vigilance forte pluie est lancée pour la partie ouest de la Grande île. Malgré la faible intensité du vortex, son évolution est sous surveillance et n'a pas pu muter en un cyclone tropical.

Il est prévu d'atterrir sur Melaky à faible intensité vers jeudi dans la nuit ou vendredi matin avec des vents forts à des vitesses de 40 à 50 km/h avec des rafales de 70 km/h.

« Un vortex cyclonique et de faible intensité mais assez large, alimenté par un flux de mousson bien établi sur le Nord du canal de Mozambique va entraîner une instabilité généralisée sur l'Ouest et Nord-Ouest puis s'étendra sur les terres centrales et le Sud-est du pays en deuxième partie de cette semaine », rapporte le bulletin de la météo.

En conséquence, un risque de cumul significatif, dont plus de 80 mm en 24h est à prévoir sur le littoral du Menabe, Melaky et Boeny à partir de jeudi et vendredi.

L'amas de nuage apporté par le vortex lorsque celui-ci sortira en mer du côté de Mahanoro, sera accompagné de fortes pluies dans les alentours et principalement sur le Sud-est.

Les activités maritimes pourraient être perturbées par des risques de crue, montée des rivières, quelques coups de vents possibles. Les rafales apportées par le vortex risquent de perturber les activités maritimes, depuis le littoral de Menabe jusqu'à Analalava de jeudi à samedi matin. La vigilance est ainsi de mise pour les usagers de la mer.