Algérie: Djerad - La numérisation doit constituer la base du développement économique

Alger — La numérisation doit constituer la base du développement économique du pays, notamment dans le secteur logistique où elle doit contribuer à réduire les coûts et améliorer la compétitivité des produits nationaux, a indiqué mardi à Alger le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.

Lors d'une visite d'une exposition de startups en marge de l'inauguration de l'accélérateur de startups "Algeria Venture", le Premier ministre a souligné la nécessité de développer la numérisation notamment dans le secteur économique, relevant le retard marqué dans la numérisation du secteur logistique.

De plus, M. Djerad a indiqué que la numérisation doit permettre de changer les pratiques, notamment en ce qui concerne la relation entre le citoyen et le responsable, plaidant pour "une révolution" du numérique et de la modernisation de l'administration au niveau des communes et des villes à travers l'ensemble du territoire national.

Par ailleurs, le Premier ministre a noté l'intérêt de rapprocher les universités et les laboratoires de recherche avec la sphère des porteurs de projets pour développer leurs solutions innovantes.

De plus, il a jugé "déraisonnable" que la majeur partie des services et de technologies pouvant être réalisés par les capacités locales soient importés en devises.

A noter que lors de sa visite, le Premier ministre a pu s'enquérir des enjeux et problématiques de plusieurs porteurs de projets et de startups activant notamment dans la récolte d'informations en temps réel, les services administratifs à distance, la logistique à bas coût ainsi que la purification de l'air et le dessalement d'eau de mer.

L'accélérateur peut accueillir jusqu'à 30 startups

Par ailleurs, lors de la présentation de l'accélérateur baptisé"Etablissement de promotion et de gestion des structures d'appui aux start-ups", Algeria Venture, le directeur général de cette nouvelle structure, Sid Ali Zerrouki, a fait savoir que l'accélérateur peut accueillir jusqu'à 30 startups disposant d'un espace aux normes internationales.

Il a rappelé que cette nouvelle structure intervient en complément de la labellisation de startups et de la création d'un fonds d'investissement dédié à ces entreprises innovantes.

L'établissement inauguré ce mardi propose aux startups, labélisées par le ministère de tutelle, un accès à un accompagnement via des experts, du coaching et des workshops ponctuels à thème.

Accueillis pendant une période allant de six mois à un an, les startups bénéficient au sein de "Algeria Venture" de plusieurs espaces spécifiques, d'open-space, d'une salle de conférence et de six "meet-room".

Selon M. Zerrouki, le programme des pouvoirs publics prévoit le déploiement du même type de structure au niveau des wilayas d'Oran, Tlemcen, Constantine, Sétif, Ghardaia et Ouargla.