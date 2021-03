Lesotho: PM Lesotho - "Nous poursuivrons la lutte pour libérer le peuple sahraoui du colonialisme"

Maseru (Lesotho) — Le Premier ministre du Lesotho, Moeketsi Majoro, a réaffirmé que la lutte pour la libération des Sahraouis du colonialisme et de l'occupation marocaine se poursuivra, réitérant le soutien indéfectible de son pays au droit inaliénable du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination.

"Le Gouvernement et le peuple du Royaume du Lesotho se joignent à moi, à l'occasion de la célébration de votre fête nationale, pour vous exprimer nos félicitations chaleureuses et fraternelles, ainsi qu'au gouvernement et au peuple épris de paix de la République arabe sahraouie démocratique", a écrit M. Majoro dans son message au président de la République sahraouie, Brahim Ghali, à l'occasion du 45ème anniversaire de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), a rapporté l'agence de presse SPS.

"Cette occasion nous rappelle tous qu'il reste encore à faire, et elle nous donne la force et la confiance pour continuer à lutter pour le référendum dirigé par l'ONU, qui libérera le peuple sahraoui de l'occupation marocaine", a-t-il estimé.

Il a également réaffirmé la position de principe du Lesotho en faveur du droit inaliénable du peuple du Sahara occidental, afin de lui permettre de s'exprimer librement sur son destin, conformément au droit international.

Le peuple sahraoui, a célébré samedi le 45e anniversaire de la proclamation de la RASD dans les quatre coins du globe avec la participation de personnalités politiques, de mouvements et d'organisations de défense de droits de l'Homme et de la société civile solidaires avec le peuple sahraoui et son droit à l'autodétermination.