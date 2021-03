Algérie: Culture - Une plateforme numérique pour faciliter l'accès aux services du secteur

Alger — Le ministère de la Culture et des Arts a annoncé mardi le lancement d'une plateforme numérique permettant aux professionnels et acteurs de la culture l'obtention d'autorisations en lien avec leurs activités et l'accès à distance aux différents services du secteur, a indiqué un communiqué du ministère.

Inscrites dans la l'optique de la "numérisation du secteur de la culture", ces plateformes accessibles en arabe et en français permettent aux professionnels de la culture d'accéder aux services relevant de différents départements du ministère comme le cinéma, le patrimoine et les arts.

Les prétendants à l'obtention de la carte d'artiste peuvent désormais soumettre leurs demandes au Conseil national des arts et des lettres (Cnal) via une plateforme qui renseigne le demandeur sur les conditions à remplir et le dossier à fournir.

Les associations et coopératives activant dans le domaine des arts et de la culture peuvent, elles aussi, soumettre via internet leurs demandes pour obtenir une subvention à l'effet de financer des projets et évènements à caractère culturel.

La plateforme est accessible sur le site: www.e-servicesculture.dz.