Cote d'Ivoire: Salomon Kalou - L'Ivoirien va résilier son contrat avec Botafogo

Salomon Kalou va quitter Botafogo dans les prochains jours après six mois passés au club, qui est relégué en série B. Il aura disputé 27 matchs et inscrit un but.

Botafogo et Salomon Kalou sont parvenus à un accord pour mettre fin à leur collaboration. L'attaquant ivoirien, va résilier son contrat avec le club brésilien à l'amiable. Arrivé au club cet été, l'ancien Lillois devrait quitter le club, relégué en D2 brésilienne, dans les prochains jours, avec une indemnité financière. Il était lié à la formation carioca jusqu'en décembre. Botafogo a été relégué en Serie B, quant à l'ancien joueur de Chelsea, il a disputé 25 matchs pour 1 but.

Le joueur de 35 ans admet que ces quelques mois ont été difficiles pour lui. Il explique ses difficultés par des changements d'entraîneur, des problèmes de langue, des problèmes tactiques et des difficultés financières. L'été dernier, Kalou a quitté le Hertha Berlin de manière acerbe à cause d'une suspension liée au Covid-19, mais Botafogo a accueilli sa nouvelle recrue à bras ouverts.

« Nous étions les joueurs les plus expérimentés, mais nous avons été propulsés dans un nouvel environnement, explique Kalou à BBC Sport Africa. Il y a une barrière linguistique et la façon dont le football est joué au Brésil est différente - c'est très individuel. Il faut faire la différence, raconte-t-il. Parfois, il faut beaucoup de physique et d'habileté dans de nombreuses situations individuelles. C'est moins tactique », ajoute-t-il.