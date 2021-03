Madagascar: Mialy Rajoelina - Journée marathon à Toliara et à Fianarantsoa

Cette année, vu le contexte sanitaire, le numéro Un de l'association Fitia essaie d'être présente aux côtés de toutes les femmes malgaches.

Semaine chargée. La première dame et non moins présidente de l'association Fitia, Mialy Rajoelina, enchaîne les déplacements dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme. Tout au long de cette semaine et ce jusqu'au 8 mars, elle fait le tour des chefs-lieux de province. Une des causes chères à la première dame est d'aider à l'autonomisation des femmes pour accéder au développement. Après la journée inaugurale à Toamasina et à Antananarivo, Mialy Rajoelina et toute l'équipe de l'association Fitia ont mis le cap, hier matin, à Toliara. Dans le Sud, les femmes commencent à s'émanciper et bénéficient des appuis et soutiens de l'association Fitia. 3000 jeunes plants de moringa ont été mis en terre dans la Commune de Belalanda en collaboration avec l'association Magnavotse. Et dans le cadre de la continuité de ce projet, des matériels ont été remis aux femmes permettant dans le futur de transformer le Moringa en poudre mutualisé. « Toliara, c'est le troisième chef-lieu de province que j'ai visité. Je suis prête à aider les femmes non seulement à l'occasion du 8 mars, mais, tout au long de l'année », a souligné Mialy Rajoelina. La poudre de Moringa va aider à l'alimentation des jeunes qui ont des carences en calcium et magnésium. « L'arrivée de ces matériels nous permettra de diversifier nos activités et contribuer à l'amélioration de notre revenu », a fait savoir Avenir, membre de l'association Magnavotse.

Rendement amélioré. Dans l'après-midi, la délégation a mis le cap sur Fianarantsoa. Et pour rejoindre la commune de Sahambavy où se sont tenues les festivités, la première dame a pris le nouveau wagon de la ligne FCE. Sur la grande plantation de thé à Sahambavy, de nouveaux jeunes plants ont été mis en terre. « La région Haute-Matsiatra est très productrice et surtout les femmes sont très actives. Pour cette année, nous avons décidé de changer la formule de la célébration de la journée du 8 mars, c'est moi qui vais à votre rencontre. Le miel, produit à Fianarantsoa est réputée pour sa qualité, mais, ce n'est pas encore suffisant, nous allons encore l'améliorer et je suis prêt à vous appuyer », a conclu la présidente de l'association Fitia. Et la délégation n'est pas venue les mains-vides, elle a remis des « ruches » pour la coopérative « Soa-Tantely ». Les apiculteurs ont aussi bénéficié d'une formation pour améliorer leur technique et se professionnaliser davantage pour un meilleur rendement. Tout au long de ces déplacements, Mialy Rajoelina est assistée par les ministres femmes originaires de la province, les femmes des gouverneurs, les députées, les femmes des autorités et surtout des associations de femmes.