Madagascar: Scène - Ouverture de la saison théâtrale avec « Henjan - droa »

La saison théâtrale tananarivienne s'ouvre ce dimanche à partir de 15h à l'Alliance Française d'Andavamamba.

Il s'y jouera la pièce « Henjan- droa » de Wast Ravelomoria. Cette pièce est divisée en trois actes et évoque le tourment d'un couple qui décide de se séparer pour aller vivre chacun avec une autre personne. Drame amoureuse et essai sur la monogamie, la pièce est issue du théâtre classique. Les comédiens et comédiennes ont été choisis parmi les troupes membres de l'association des précurseurs du théâtre malgache (FMTM). Wast Ravelomoria (1886-1951) est un natif d'Ambohitrinitaolo vers Ilafy.

A son époque, il a été reconnu par le public et les amateurs de lettres de la capitale comme étant un auteur prolifique. Écrivain, enseignant, homme de théâtre et aussi journaliste, en créant le journal « Fandrosoam-baovao », il a consacré presque toute sa vie à l'écriture. Sa pièce la plus célèbre a été « Noro-kaima », censurée par l'administration coloniale française. Il n'a été rejoué qu'en 1997.