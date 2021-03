Madagascar: Musique évangélique - Premier concert pour Gabriëla, Karine & Bros

Les dix membres de Gabriëla, Karine & Bros durant leur premier concert.

Gabriëla, Karine & Bros, c'est un groupe de jeunes chanteurs et musiciens qui prêchent l'amour de Jésus. Versant dans le style musical en vogue dans le milieu évangélique actuel, le groupe propose un répertoire de type gospel moderne ; une sorte de mélange de newsoul et de funk. Avec son titre Safidiko sorti il y a un an de cela, le groupe a fêté sa première année d'existence au Rooftop du Cinepax Ambodivona le samedi 27 février 2021.

Le public présent sur place a pu écouter en live pour la première fois les chansons du groupe comme Espoir interprété par les sœurs Gabriëla et Karine, Ianao Ihany, Isan'Andro, ou encore Anio. L'artiste évangélique installé dans la région Boeny, Pepe Shine était aussi de la scène pour épauler ce jeune groupe dans ses louanges envers le Seigneur.

Le groupe semble satisfait de sa prestation en jugeant l'ensemble compact et en affirmant que la gloire de Dieu s'est manifestée durant l'événement. Voilà donc une autre troupe à suivre dans le cercle de la scène évangélique locale, de plus en plus riche à l'instar de l'autre versant qui n'est autre que la scène de musique tropicale.