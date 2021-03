Cote d'Ivoire: Législatives 2021 à Abobo - Patrick Achi galvanise ses parents pour Kandia Camara

Le 6 mars prochain, les populations ivoiriennes se rendront aux urnes pour élire leurs représentants à l'Assemblée nationale. Mais bien avant, il faut conquérir le cœur des électeurs.

C'est le sens de la démarche du ministre d'État, secrétaire général de la Présidence, Patrick Achi, qui était, hier, à Abobo. En vue d'apporter son appui à la ministre Kandia Camara qui a organisé une rencontre avec les Attié, les Abbey et les Goua résidant dans cette commune.

Le secrétaire général de la Présidence a effectué le déplacement pour échanger et expliquer à ses «parents» attié, abbey et goua l'enjeu de cette élection et surtout les inviter à voter pour la liste Rhdp. « A l'Assemblée nationale, on vote les lois pour que celui qui gouverne ait la main libre pour travailler. Les candidats que vous voyez sont ceux qui vont voter les lois pour soutenir le Président Alassane Ouattara, afin de continuer à améliorer le quotidien des Ivoiriens », a-t-il déclaré.

« Avec le Rhdp, la Côte d'Ivoire a retrouvé la paix, le développement. Depuis l'accession du Rhdp aux affaires, Abobo connaît le développement à tous les niveaux et dans toutes les classes sociales », a-t-il soutenu.

Pour lui, le plus important, au soir du 6 mars, c'est de gagner. Mais bien gagner. C'est pourquoi il a invité ses frères et sœurs à faire le bon choix, celui du Rhdp. Mais surtout à véhiculer ce message à tous leurs autres parents partout où ils se trouvent dans la commune.

« Nos communautés ont toujours fait le bon choix. Nous, Attié, Abbey et Goua d'Abobo, avons définitivement choisi le Rhdp. Nous ne sommes pas aveugles. En peu de temps, notre commune, avec le Rhdp, connaît un changement qualitatif. Elle a évolué grâce au Rhdp. Nous ne trahissons pas. Quand nous disons que nous sommes avec toi, nous sommes avec toi. Nous avons choisi le Rhdp », a rassuré Yapi Kakou, porte-parole du chef central des Attié de la commune, Yapo Kouo Antoine.

La ministre Kandia Camara, tête de liste du Rhdp, a exprimé sa reconnaissance aux peuples attié, abbey et goua et principalement à Achi Patrick. « Merci pour ce que vous allez faire le 6 mars. En plus de voter pour le Rhdp à Abobo, je vous invite à faire de même dans toutes les régions de La Mé, afin de donner la majorité au Rhdp à l'Assemblée nationale », a-t-elle exhorté.