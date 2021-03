Gabon: L'ex-député Bertrand Zibi va se pourvoir en cassation

Au Gabon, Bertrand Zibi, ex-député qui avait claqué la porte en 2016, qui avait été arrêté puis jeté en prison il y a cinq ans, a été condamné en appel à six ans de prison ferme. Selon son avocat, l'ancien député du parti au pouvoir doit se pourvoir en cassation.

La condamnation de Bertrand Zibi à 6 ans de prison ferme par la Cour d'appel est jugée incompréhensible par son avocat, Me Charles Henri Gey : « Bertrand Zibi est condamné à six années de prison ferme et 10 millions de dommages et intérêts. C'est la décision qui avait déjà été prise par le tribunal correctionnel de Libreville et c'est cette décision-là que nous contestions devant la Cour d'appel. Nous avions des raisons de penser que la Cour d'appel infirmerait et que Bertrand Zibi serait déclaré non coupable ».

Poursuivi pour détention illégale d'arme à feu, instigation aux violences et voie de fait, Bertrand Zibi souhaite se pourvoir en cassation : « Bertrand Zibi ne peut pas se contenter d'une telle décision ! Il nous a demandé de nous pourvoir en cassation », confirme son avocat.

« Je n'ai aucune raison de penser que le pourvoi ne prospérera pas devant la Cour de cassation. Il n'est donc pas question pour lui de rester en détention. Donc, il va épuiser toutes les voies de droit qui s'offrent à lui, pour que son honneur soit lavé et nous espérons que notre pourvoi va prospérer », conclut l'avocat de l'ex-député emprisonné depuis 5 ans.