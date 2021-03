Gabon: ADL obtient l'accréditation sanitaire AHA (Airport Health Accreditation)

Libreville — L'Aéroport international Léon Mba de Libreville est le 1er aéroport d'Afrique Centrale à obtenir l'accréditation sanitaire AHA (Airport Health Accreditation), rapporte un communiqué parvenu à la rédaction d'Infosplusgabon.

Pour faire face à la pandémie de la Covid-19 et accompagner la reprise du trafic aérien dans le strict respect des mesures barrières, l'Aéroport de Libreville (ADL) s'est engagé dans le processus de certification sanitaire AHA du Conseil international des aéroports (ACI).

Ce programme d'accréditation a été lancé en juillet 2020 pour évaluer les mesures sanitaires déployées dans les aéroports conformément aux recommandations internationales définies par l'OACI(Organisation de l'aviation civile internationale) et par l'EASA (Agence européenne de sécurité aérienne). Cette certification vise à rassurer les passagers, les employés et les partenaires en garantissant leur sécurité sanitaire par des installations sûres et un protocole rigoureux.

Ces pratiques concernent notamment la désinfection des espaces, la distanciation physique, la communication sur les gestes barrières et la protection des passagers et du personnel tout au long du parcours passager.

C'est au terme d'un processus débuté en novembre 2020 par un questionnaire d'évaluation à distance, de transmission d'éléments de preuve, d'échanges avec les experts et achevé par des vérifications de plus d'un mois qu'ADL a obtenu cette certification sanitaire, valable pour les 12 prochains mois. Celle-ci confirme que l'expérience aéroportuaire offerte aux passagers est sûre et à la hauteur des exigences internationales.

ADL est animé d'une grande fierté d'être le premier aéroport d'Afrique Centrale à recevoir l'accréditation AHA et tient à remercier tous les partenaires qui ont œuvré à ses côtés pour y parvenir.