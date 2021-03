Cote d'Ivoire: Législatives 2021 à Koumassi/Cissé Bacongo - « Nous sommes les meilleurs »

Le maire de la commune de Koumassi et candidat aux élections législatives, Cissé Ibrahima Bacongo, est convaincu de la victoire de la liste du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) au scrutin du 6 mars. « Nous sommes les meilleurs », a martelé le bourgmestre lors d'une conférence de presse le mardi 2 mars, à la mairie de Koumassi.

Il a soutenu, la main sur le cœur, que lui et ses colistiers que sont Sangaré Yacouba et Traoré Adjaratou vont rafler haut la main les sièges de député en jeu à Koumassi. « Nos adversaires, que ce soit du Pdci ou du Fpi, ne font pas le poids. Ils feraient mieux de renoncer », a ironisé le maire.

Accusé, par ailleurs, d'avoir commandité des actes de violence dans un des quartiers généraux de sa colistière Traoré Adjaratou, Cissé Bacongo a répondu qu'il serait illogique et incongru qu'il s'adonne à de tels actes. « Nous sommes sur la même liste. Si l'un perd, c'est que l'autre a perdu. A quelle fin vais-je donc m'attaquer à Adjaratou Traoré. Si je le fais, c'est que je veux perdre et que je me fais hara-kiri », a-t-il démenti.

Le candidat du Rhdp a fait savoir que lui et sa colistière sont liés par le même engagement, celui de faire triompher le Rhdp à Koumassi. « Les élections auront lieu dans notre commune dans la paix, dans la sécurité totale et la tranquillité. Et la liste Rhdp, parce qu'elle est la plus forte, va gagner. Et par la suite, nous règlerons ce qu'il y a régler », a conclu Cissé Bacongo.