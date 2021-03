Congo-Kinshasa: CENI - Corneille Nangaa dit oui à la reforme réaliste et non à la réforme idéaliste

Le Président de la CENI, M. Corneille Nangaa interpelle la classe politique sur les réformes électorales. Il dit ne pas être d'accord avec les réformes idéalistes. Il veut, plutôt, des réformes réalistes. "Je suis certain que nombreux sont dans l'étonnement de voir encore Corneille Nangaa lancé une formation de renforcement des capacités en Logistique Electorale à l'intention des Formateurs".

Ils diront : "azalaki kaka ?". C'est en ce terme que le Président de la CENI s'est exprimé. Il attend impatiemment l'équipe qui va le remplacer. En perspective des élections de 2023, il affirme qu'il n'y a pas des limites car les élections se préparent. "Toute chose restant égale, par ailleurs, il est prévue des élections en 2023", déclare Nangaa.

Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), Corneille Nangaa Yobeluo, a lancé, le lundi 1er mars, l'atelier de renforcement des capacités en logistique électorale à l'intention des formateurs nationaux à Kinshasa. Ce, en prévision des élections prévues en décembre 2023. Cette session de formation est rendue possible avec l'appui de la Fondation Internationale des Systèmes Electoraux (IFES).

Plus d'une trentaine d'experts de la CENI en matière logistique provenant du Secrétariat Exécutif National (SEN) et des Secrétariats Exécutifs Provinciaux (SEP) ont 7 jours pour arriver au bout de leur formation avant l'immersion au grand entrepôt de la maison électorale à l'aéroport de N'djili. A cette session de formation, sont également conviés les archivistes et des chargés du monitoring.

D'entrée de jeu, le Président de la CENI a fait savoir que «L'opinion doit savoir que nous sommes déjà en train de préparer les prochaines élections. L'atelier que nous lançons aujourd'hui entre dans ce cadre". C'est à tort, dit-il dans son allocution, que d'aucuns pensent que les élections sont une affaire d'un mois ou d'une année. Pour lui, que ça soit pour toutes les parties prenantes, compétiteurs et organisateurs, la réussite d'une élection se prépare des jours, des mois voire des années durant. "Toute chose restant égale, par ailleurs, les élections prochaines sont prévues en décembre 2023. Il va falloir que la CENI organise les élections", a déclaré Corneille Nangaa.

A travers cette session de formation des formateurs, Corneille Nangaa souhaite qu'il en sorte une recommandation qui concerne la logistique pour le 4ème cycle électoral. C'est sur base d'une expérience de trois cycles électoraux passés qu'il prévient sur cette question de logistique.

"Il faut que les discussions se fassent sans tabou pour permettre de sortir des recommandations pertinentes à partager avec toutes les parties prenantes en général, mais surtout le gouvernement, le parlement en particulier, également avec le président de la République".

Cet atelier, selon Nangaa, est une opportunité pour évaluer les questions logistiques. Comment nous avions déployé des matériels dans les zones difficiles, comment a-t-on bravé le conflit bantou-pygmée au Tanganyika, des groupes armés au Nord et Sud-Kivu, au Maniema, en Ituri. "Je vous encourage à commencer à réfléchir en toute liberté, en toute transparence mais aussi en toute objectivité fondamentale, en espérant que dans les jours qui viennent les formations sur les autres secteurs vont être entamées pour la préparation du prochain cycle électoral», a-t-il dit aux participants.

Débat de la réforme

"C'est un faux débat, une distraction. Si on ne fait pas attention, ça va nous passer du temps pour rien. A la fin, nous allons commencer à nous accuser mutuellement", a soutenu Corneille Nangaa. Et de s'interroger sur les réformes: Qui va initier, qui sont les acteurs. Il affirme qu'en parlant de la réforme électorale, chacun à une petite idée. Pour les uns, la réforme veut dire changer l'équipe Nangaa, pour d'autres c'est enlever le seuil de l'éligibilité de la loi électorale, d'autres c'est changer le mode scrutin de gouverneur. Nangaa dit que ces questions risquent d'être prise en charge immédiatement. "Nous ne souhaitons pas vivre ce qui s'est passé en 2016, c'est-à-dire, un nouveau glissement qui n'est pas nécessaire, ni utile pour la RDC".

Corneille Nangaa affirme que pour 2023, le défi logistique est évident par rapport à l'état des routes qui se dégradent davantage. Selon lui, les projections tourneront autour de 50 millions d'électeurs pour les élections de 2023, soit 10 millions d'électeurs de plus qu'à celles de 2018.

A en croire Nangaa, la base de données de la CENI est «plus au moins pertinente», avec sa cartographie électorale qui indique 26 provinces, en milieu urbain 32 villes, 312 communes, 2.815 quartiers et en milieu rural, 145 territoires, 734 secteurs et chefferies, 6085 groupements et plus de 88 000 villages, les parties prenantes doivent s'y pencher.