Egypte: Al-Sissi se réunit avec le PM et le Ministre de la production militaire

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a rencontré aujourd'hui le Premier ministre le Dr. Mostafa Madbouli, et le d'État de la production militaire l'ingénieur Mohamad Ahmed Morsi.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que la réunion avait pour objet de revoir la position exécutive de la stratégie de développement des usines et des entreprises de production militaire.

M. le Président a dirigé de poursuivre les efforts visant à développer les entreprises et les usines affiliées au ministère de la Production militaire, en particulier à la lumière de son rôle important dans le développement de l'économie nationale, l'avancement de l'industrie nationale, ainsi que la mise en œuvre de divers projets nationaux au niveau de la République, ainsi que son rôle principal dans la production et le développement d'équipements militaires.

M. le Président Al-Sissi a également dirigé de renforcer la coopération avec les grandes entreprises internationales spécialisées, ayant des longues expériences, dans le but de posséder une technologie moderne et la dans l'installer en Égypte. Ainsi qu'ouvrir la voie aux nouveaux horizons dans l'industrie, basés sur la capacité d'innover et d'évoluer.

De son côté, l'ingénieur Mohamad Morsi a passé en revue les indicateurs de l'activité productive du ministère de la Production militaire, et les caractéristiques de la vision stratégique du ministère au cours de la période suivante. Cela s'inscrit dans le cadre du développement globale des équipements, de la main-d'œuvre , des systèmes de qualité, de formation et de commercialisation pour produire des équipements militaires et civils plus avancés, ainsi que répondre aux besoins du marché local, en ce qui concerne les produits industriels locaux. On vise aussi à maximiser la participation aux plans de développement global de l'État, et aux projets nationaux, en particulier en ce qui concerne le développement des villages de la campagne égyptienne, en plus de la production de compteurs intelligents pour les divers services, tels que l'électricité, le gaz naturel et l'eau, outre la fabrication des bus électriques de transport public, d'équipements d'énergie nouvelle et renouvelable tels que les panneaux solaires.