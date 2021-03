Afrique: Pan-African & Moroccan Hand Made Expo - Le savoir-faire ancestral du continent, à portée de clic du 01 mars au 30 avril 2021

Le continent africain regorge de potentiel et de richesses humaines et naturelles. L'artisanat africain fait partie des plus belles signatures dans le monde. Sa diversité, ses couleurs, ses matières et ses différentes formes inspirées de la nature, de l'histoire et des traditions, en font le symbole même d'un continent en perpétuel mouvement, mais toujours attaché à son passé et son histoire.

La réputation de l'artisanat africain n'est plus à prouver ou encore présenter au niveau régional ou international, les plus grandes marques de luxe à travers le monde s'en inspirent continuellement pour leurs créations. Il est aujourd'hui nécessaire d'en faire la promotion, malgré une conjoncture des plus délicates, causée par la pandémie de la Covid-19.

Les artisans du continent ont souffert d'une interruption soudaine et totale, pendant des mois, de leur activité et il est temps de réadapter nos moyens de communication et de promotion, afin de leur permettre d'accéder à une vitrine pour exposer leurs différents produits.

C'est dans ce contexte qu'intervient Pan-African & Moroccan Hand Made Expo, la première exposition virtuelle de l'artisanat AFRICAIN, un événement étalé sur une durée de deux mois et qui comprend plusieurs rendez-vous axés autour de l'artisanat au Maroc et dans le reste du continent africain, mais aussi autour des échanges et de la coopération sud-sud en termes de savoir-faire artisanal et touristique.

Pan-African & Moroccan Hand Made Expo : Artisanat, tourisme et culture.

Conférences, rencontres, ateliers... Les participants et les visiteurs de la Pan-African & Moroccan Hand Made Expo, auront accès à une immersion totale, dans la beauté et le légendaire savoir-faire africain.

En visite virtuelle et après une simple inscription sur la plateforme Business & Fairs, le visiteur pourra se balader dans trois grands chapiteaux, dont un dédié à l'artisanat, en plus de deux galeries dédiées à l'art et la culture.

La première galerie, occupée par Naji Khalid, collectionneur et chercheur en patrimoine et culture marocaine / arabe, portera sur l'histoire du Maroc, du Sultan Moulay Abdellah à ce jour. Médailles, tableaux, pièces de monnaie, timbres et lettres pourront nourrir la curiosité des amoureux de l'histoire.

La deuxième galerie, dédiée également aux trésors historiques, sera occupée par l'Association Philatélique et Numismatique de Marrakech qui exposera, à travers plusieurs thèmes, tout un patrimoine philatélique.

Pour donner un aspect réel à cette édition virtuelle, nous avons créé des chapiteaux avec :

Une réception (les visiteurs peuvent s'inscrire à travers un formulaire et obtiendront un Avatar personnalisé).

Un Auditorium : Pour assurer les conférences en ligne

Des Stands numériques et interactifs dotés de tous les équipements nécessaires dont l'habillage du Stand avec logo et Photo de l'exposant, une Hôtesse d'accueil animée, un Comptoir, des Brochures électroniques, un Ecran interactif (pour la diffusion des vidéos..), un Présentoir, des Roll Up interactifs, différents Onglets de Chat Online, Liens vers les Pages des RS de chaque exposant, Whatsapp, Site web, Catalogue...

Un Chat Room : les visiteurs peuvent Chatter entre eux...

Objectifs et résultats attendus de cette première édition virtuelle :

Promouvoir et présenter la beauté, la richesse, et la diversité des produits de l'artisanat marocain.

Promouvoir les régions touristiques du Maroc à travers l'artisanat et la Gastronomie.

Attirer et intéresser les investisseurs étrangers par les différentes opportunités d'investissement dans l'artisanat et le tourisme.

Positionner l'événement du Moroccan Hand Made Expo édition virtuelle en tant que premier événement virtuel interactif dans le secteur de l'artisanat et du tourisme.

Renforcer l'image de l'artisanat et le patrimoine marocain sur le plan international.

Fidéliser le public et les professionnels de cet événement.

Salons et évènements 100% virtuels : Un monde accessible à tout le monde !

Dans une conjoncture des plus délicates pour le monde entier, durant laquelle plusieurs secteurs ont dû revoir non seulement leur politique opérationnelle, mais aussi leur positionnement, il nous a fallu innover pour nous adapter au « nouveau monde » imposé par une pandémie foudroyante qui n'a épargné aucun pays.

Business & Fairs est née d'une volonté de permettre la continuité, sous d'autres aspects, beaucoup plus accessibles, des évènements, rencontres, foires... etc et ce dans le monde entier.

Il s'agit d'une plateforme multiservice, 100% digitale et qui simplifie la mise en place de tout type d'évènements virtuels en fonction des besoins et envies des clients, respectant leur esprit et leurs valeurs. Une plateforme complète qui permet non seulement l'organisation d'un évènement, mais aussi son streaming à travers un dispositif simplifié et accessible à tous.

L'association BAYE SA WARR,

Organisation non gouvernementale sénégalaise, spécialisée dans l'entrepreneuriat et la valorisation de la création locale.

En bref :

Date : Du 01 Mars au 30 Avril 2021

Plateforme : Business & Fairs

Profil des exposants : Entreprises et structures opérant dans les secteurs de l'artisanat Marocain du continent Africain.

Visiteurs : 550 000 visiteurs attendus

Cible visiteurs : Architectes d'intérieur, Décorateurs, Professionnel du HCR : Hôteliers, Cafés et Restaurants, Responsables des achats, Architectes BTP, Designers, sociétés d'agencement, sociétés de décoration, Réseaux de distribution, Chaines et Magasins d'ameublement, Journalistes, Journalistes de presse spécialisée, TV, Importateurs étrangers, Intermédiaires, Les Résidents des pays du Golf et grand public.