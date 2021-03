Cote d'Ivoire: Lundi 8 mars - La journée internationale de la femme

Depuis 1977, l'Assemblée générale des Nations Unies a institué la Journée Internationale de la Femme (JIF). Cet événement est dédié à la promotion des droits de la femme.

Célébrée le 8 mars à travers le monde, cette journée offre aux États, l'opportunité de faire un point sur la situation de l'égalité homme/femme. Dans chaque édition les femmes s'approprient avec enthousiasme des problématiques de représentativité. Les femmes aujourd'hui sont plurielles et singulières à la fois mais surtout décidées plus que jamais à relever le défi d'accès aux responsabilités dans tous les domaines socio-économiques.

Cette journée du 8 mars 2021 sera dominée par la situation de la pandémie de la COVID-19. Le thème retenu portera sur « le leadership féminin : pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID19 ».

En Côte d'Ivoire, le ministère de la femme, de la famille et de l'enfant a choisi comme thème national la « Promotion économique et sociale de la femme face à la COVID-19 pour une Côte d'Ivoire plus égalitaire ».

Malgré la diversité ethnique, religieuse et culturelle ; malgré les difficultés associées à la COVID-19 les femmes ivoiriennes sont invitées à affirmer leur lien essentiel entre les générations et à conserver leur optimisme pour l'avenir. Des émissions à la radio et à la télévision vont couvrir cette journée merveilleuse où les femmes seront à l'honneur.

A noter que le 17 janvier dernier, au cours du lancement officiel de la JIF, au palais de la culture de Treichville, le choix s'est porté sur un pagne avec un imprimé de deux demi-croissants lunaires sur un fond coloré. Ce pagne va symboliser cette journée et toutes les femmes ivoiriennes sont invitées à le revêtir.

Et comme on dit ici « Elle est Kpata* la femme ivoirienne avec son pagne ! » mais elle est surtout libre d'entreprendre !

*Belle