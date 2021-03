Algérie: Beldjoud préside l'installation du wali de Touggourt

Touggourt — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Kamel Beldjoud, a présidé mercredi l'installation du wali de Touggourt, Nacer Sebaa, en application de la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, portant promotion de dix (10) circonscriptions administratives du sud en wilayas à part entière.

La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence du wali d'Ouargla, Aboubakr Seddik Boucetta, des autorités locales et militaires et de représentants de la société civile, des notables de la région et de la famille révolutionnaire.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Beldjoud a précisé que la promotion de Touggourt en wilaya à part entière "participe de la stratégie nationale visant l'amélioration du climat des affaires et la création de richesses et d'emplois", soulignant que "le nouveau découpage administratif s'inscrit dans une démarche scientifique et méthodique reposant sur la gouvernance du secteur économique et la satisfaction des besoins des citoyens".

Le ministre a également salué, à cette occasion, les efforts considérables consentis par l'Armée nationale populaire (ANP) dans la protection des frontières sous la conduite du président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale.

De leur côté, les habitants de la wilaya de Touggourt ont adressé leurs remerciements au Président Tebboune pour sa décision.

Pour rappel, le président de la République avait décidé, le 21 février 2021, de promouvoir dix (10) circonscriptions administratives du sud du pays en wilayas à part entière. Il s'agit des wilayas de Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Béni Abbès, Ouled Djellal, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El M'Ghair et El Menia.