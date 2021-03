Algérie: Les promotions aux postes supérieurs tiennent en compte le principe d'égalité

El Menia — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud a affirmé, mardi à El-Menia que les promotions aux postes supérieurs tiennent en compte le principe d'égalité entre les enfants des différentes régions du pays, et ce, en application des instructions du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

"Sur instruction du Président Tebboune, les promotions aux postes supérieurs tiennent en compte le principe d'égalité entre les différentes régions du pays", a indiqué le ministre en réponse aux préoccupations des citoyens à l'issue de l'installation du wali d'El Menia, Boubkeur Lensari.

Rappelant que tous les promotions et les mouvements opérés récemment dans le secteur de l'Intérieur et des Collectivités locales avaient tenu en compte ce principe en application des instructions du Président de la République", M. Beldjoud a appelé à "une participation massive aux prochaines élections législatives et locales, notamment les jeunes du Sud en vue de donner un nouveau souffle aux institutions élues au service du pays".

M. Beldjoud a présidé ce matin l'installation des walis des nouvelles wilayas d'In Salah, de Timimoun et d'El Menia et devra procéder ultérieurement à l'installation du nouveau wali de Béni Abbès.

Pour rappel, le président de la République avait décidé, le 21 février 2021, de promouvoir dix (10) circonscriptions administratives du Sud du pays en wilayas à part entière. Il s'agit des wilayas de Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Béni Abbès, Ouled Djellal, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El M'Ghair et El Menia.