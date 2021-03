Togo: Les populations de Namaré ont l'attention du gouvernement

C'est ce qui se traduit à travers la visite effectuée le 26 Février dernier par Madame le Premier Ministre, Victoire Tomégah-Dogbé, et sa délégation dans ce village bénéficiaire des Transferts Monétaires et infrastructure (hangars de marché).

Parlant du projet des Transferts monétaires déployé par le gouvernement togolais au travers de l'ANADEB (Agence Nationale d'Appui au Développement à la Base), il est à noter qu'à la date du 26 Février 2021 où s'effectuait la visite de la Cheffe du gouvernement et sa suite, ce sont pas moins de 17.520.000 FCFA soit 120.000f par ménage qui ont été transférés à 146 ménages de ce village de la Région des Savanes. Pour ce qui est de la composante Transferts monétaires des Filets sociaux et services de base (FSB), il est à noter qu'il a pour objectif principal « d'accroître le revenu et la consommation des ménages ciblés et, de ce fait, leur capacité à faire face aux chocs ».

Outre les transferts d'argent dont ont bénéficié ces 146 ménages du village de Namaré, il en ressort également que ce village inscrit bien dans les projets à la base du gouvernement togolais a aussi eu droit à deux (2) hangars de marché et un bloc de latrine dans le cadre de la composante infrastructure toujours inscrite dans les FSB. Et les conséquences de la construction de ce joyau dans la localité d'après l'ANADEB (antenne des Savanes) a été l'initiation par les bénéficiaires de plusieurs Activités génératrices de revenus (Agr) notamment le petit commerce, l'alimentation générale, la restauration, l'élevage et le maraîchage.

Pour rappel, rien que pour la région des Savanes, ce sont pas moins de 57 villages sur 200 sur le plan national, qui sont bénéficiaires des composantes infrastructures socio-économiques de base dans le cadre du projet de Filets sociaux et services de base (Fsb). Déjà, 52 infrastructures à savoir 24 bâtiments scolaires, 2 marchés, 25 forages photovoltaïques et un centre communautaire, sont réceptionnées provisoirement. Et, à ce jour, les réalisations de cette composante sont cofinancées par la Banque mondiale et l'état togolais à hauteur de 19,2 milliards de FCFA.

Infrastructures et Transferts monétaires des composantes des FSB, ce sont là autant de projets pilotés par l'ANADEB et que Mme le Premier ministre et sa suite dont le Ministre du développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes sont allés constater de visu les réalisations faites et palper leurs impacts sur les populations bénéficiaires, le 26 Février dernier à Namaré.