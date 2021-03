Congo-Brazzaville: Communication numérique - Les managers et opérateurs culturels se mettent à l'heure du digital

Du 29 mars au 4 avril, l'Espace culturel Yaro situé dans le 4e arrondissement Loandjili à Pointe-Noire va organiser une formation sur la communication digitale.

La formation initiée par l'Espace Culturel Yaro et l'IKAM (Institut Korè des arts et métiers) Congo-Brazza, en partenariat avec le projet Ségou Ville créative s'inscrit dans le cadre du projet Pointe-Noire -Ville Carrefour des Arts en Afrique centrale.

Plusieurs participants évoluant dans le monde de l'art de la Rdc, du Gabon, de la RCA, du Tchad, du Cameroun et du Congo Brazzaville vont prendre part aux différentes sessions destinées essentiellement aux administrateurs et gestionnaires des structures et projets culturels, aux managers et producteurs d'artistes, aux chargés et responsables de communication d'artistes, des projets et industries culturelles.

Pour les organisateurs, cette formation sert à former et renforcer les capacités des séminaristes qui au sortir de la session vont acquérir des connaissances sur les différentes types d'outils de la communication digitale, le fonctionnement approfondi de l'intérêt et des réseaux sociaux, la conception des outils et des supports de la communication digitale, la conception et la gestion de son plan de communication via le digital, la législation digitale.

Signalons que l'Espace culturel Yaro reçoit jusqu'au 24 mars tous les dossiers de candidatures des potentiels participants.