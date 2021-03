Congo-Kinshasa: Sénat - Trois femmes accèdent au bureau de l'institution

Après moult tergiversations, le renouvellement du bureau du Sénat a finalement eu lieu. Aujourd'hui, cet organe de gestion de la chambre haute du Parlement affiche complet, à l'issue du vote de ses animateurs intervenu en début de semaine.

Sans un chalenger de taille en face, Modeste Bahati Lukwebo, l'ancien informateur ayant identifié la nouvelle majorité, a été élu à la présidence de cette institution avec 89 voix récoltés sur les 108 sénateurs composant cette chambre. Le leader de l'AFDC remplace ainsi à ce poste Alexis Thambwe Mwamba qui avait démissionné, le 5 février dernier, après le dépôt de plusieurs pétitions visant les membres de son bureau.

Outre la présidence du bureau, d'autres postes répertoriés au sein de cet organe de direction ont été pourvus avec l'entrée de nouveaux animateurs mis à part Samy Badibanga, le seul membre rescapé de l'ancien bureau, porté à la première vice-présidence. Six de sept membres du bureau du Sénat ont, en effet, été remplacés. La grande particularité de ce chambardement au niveau du bureau du Sénat concerne la représentation féminine. Cette donne est bien perceptible à travers la présence de trois femmes, dont les candidatures ont requis l'approbation de leurs pairs. Il s'agit du rapporteur adjoint, Nathalie Bulan'sung, élue avec trente-six voix, de la sénatrice Carole Agito choisie questeur avec cinquante voix et de la sénatrice Ida Kidima questeur adjoint avec soixante-cinq voix.

Il s'agit des femmes de tête ayant fait leurs preuves dans leurs domaines respectifs. Elles incarnent le renouveau dans l'approche de la question du genre, de l'égalité des chances et de la parité au niveau institutionnel. Leur ascension donne la mesure de ce que la femme congolaise est capable de faire si on lui en donne l'opportunité. Il est à noter que Carole Agito a été directrice génénérale de la Société nationale d'assurances, pendant près de onze ans, et président de l'Agence nationale des entreprises du portefeuille. De son côté, la nouvelle rapporteure adjoint du Sénat et aussi la plus jeune du bureau (36 ans), Nathalie Bulan'sung, est l'élue de la province du Kwango et cadre du parti politique « Avenir du Congo ». Quant à la nouvelle questeur adjointe, Ida Kidima, est sénatrice élue du Kwilu et cadre du Parti lumumbiste unifié.

Le nouveau bureau du Sénat se présente de la manière suivante :

1. Président : Bahati Lukwebo;

2. Premier vice-président : Samy Badibanga;

3. Deuxième vice-président : Sanguma Mossai;

4. Rapporteur : Kanyimbu Michel;

5. Rapporteuse adjointe : Bul'ang'sung Nathalie;

6. Questeure : Agito Carole;

7. Questeure adjointe : Kidima Ida .