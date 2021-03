Congo-Brazzaville: Vient de paraître - "Le poids du passé " de Jean-Romuald Mambou

Dans les 128 pages de sa pièce de théâtre en quatre actes, l'auteur montre les difficultés d'un couple mixte à se faire accepter dans une société africaine encore marquée par la colonisation et les traditions.

Certes, l'amour triomphe toujours du mariage concocté par les parents et la famille. Jean-Romuald Mambou, dans sa pièce de théâtre parue le lundi 1er mars dernier aux Editions Jets d'encre, revient sur l'ambiguïté d'une telle union. Sous le couvert de la tradition, les parents reprennent le rôle de garants des us et coutumes et tentent d'ignorer le mariage mixte de leur fils Médard.

Quand ils apprennent que leur fils revient au village, ils n'ont qu'une hâte : le marier à celle qui lui est promise depuis des années. Leur rêve s'effondre quand il leur présente Mireille, une Blanche qu'il a épousée en France.

Sans laisser au jeune couple le temps de s'expliquer, le patriarche rejette cette union, illégitime à ses yeux. Comment osent-ils briser un pacte de cette façon ? Comment osent-ils défier l'autorité paternelle ?

Mais si les traditions ont du mal à s'effacer, ce mariage mixte qui secoue la famille pourrait remettre en cause bien des croyances...

Dans cette pièce de théâtre d'une grande justesse, l'auteur met ses personnages face à leurs contradictions en ébranlant leurs convictions les plus profondes dans des dialogues aussi incisifs que percutants.

Jean-Romuald Mambou est docteur en urbanisme et aménagement. Il est né le 20 juillet 1961 à Sibiti, une commune de la République du Congo. Fonctionnaire de l'État congolais, il a occupé plusieurs postes à responsabilités, notamment celui de directeur des arts et de la cinématographie au ministère congolais de la Culture et des Arts.

