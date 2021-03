Algérie: Belmehdi - Indemniser les heures de travail supplémentaires des imams

Alger — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a donné, mercredi, des instructions portant indemnisation des heures de travail supplémentaires des imams et des fonctionnaires du secteur, en leur accordant des congés les jours de semaine, indique un communiqué du ministère.

"Dans le cadre de la coordination entre le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs et celui du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, le ministre du secteur a donné des instructions sur l'impératif d'indemniser les fonctionnaires qui travaillent durant les jours fériés et les occasions nationales et religieuses, en leur accordant des congés les jours de semaine", note le communiqué.

Ces instructions adressées au secrétaire général et à l'inspecteur général du ministère conformément aux textes juridiques et réglementaires, interviennent "en réponse des aspirations et préoccupations des imams et des fonctionnaires du secteur", conclut la source.