Algérie: Ligue 1 (16e j) - Le leader en péril à Biskra, derby indécis à Alger

Alger — Le leader du championnat de Ligue 1 de football, l'ES Sétif, effectuera un déplacement difficile au Sud du pays pour affronter un US Biskra dos au murs, alors que le stade de Dar El-Beïda abritera un derby algérois indécis entre le Paradou AC et l'USM Alger, à l'occasion de la 16e journée prévue vendredi et samedi.

Même si l'Entente (1re, 30 pts) bénéficiera des faveurs des pronostics face au premier relégable (17e, 13 pts), les joueurs de l'entraîneur Azzedine Aït Djoudi, sèchement battus à Béchar par la JS Saoura (4-0), devront impérativement réagir pour espérer quitter la zone rouge.

L'ESS, qui reste sur une nette victoire à la maison face à l'ASO Chlef (3-0), a des atouts à faire valoir pour tenter de revenir avec un bon résultat de Biskra et du coup préserver sa position de leader.

L'Olympique Médéa (3e, 28 pts), stoppée net dans son élan après une belle série de dix matchs sans défaite, se rendra à Tizi-Ouzou pour défier la JS Kabylie (5e, 24 pts), qui reste sur trois victoires de suite, dont deux en déplacement.

Battue à Alger par le PAC (2-1) puis tenue en échec à domicile par le CS Constantine (0-0), l'OM est appelée à relever la tête face à une équipe de la JSK qui semble avoir le vent en poupe et qui veut plus que jamais rejoindre le podium.

De son côté, le MC Oran (4e, 27 pts) partira largement favori en déplacement face à la JSM Skikda (19e, 8 pts), dont le retour parmi l'élite s'est avéré un véritable échec.

Le club phare de l'Ouest, dirigé sur le banc par le nouvel entraîneur Kheïreddine Madoui, peut compter sur son secteur offensif qui est en train de faire parler la poudre, en inscrivant 12 buts lors de ses trois dernières victoires de rang, dont la dernière à domicile face au PAC (3-1).

L'AS Aïn M'lila (6e, 23 pts), battue à la surprise générale le week-end dernier à domicile par le WA Tlemcen (0-3), sera en appel à l'Ouest pour croiser le fer avec l'ASO Chlef (14e, 16 pts), dont l'entraîneur Nadir Leknaoui a jeté l'éponge après un mois seulement de collaboration.

Après un bon début de saison, les Chélifiens sont en train de marquer le pas en alignant trois défaites de suite au cours desquelles la défense a complétement flanché, encaissant 11 buts dont 6 à domicile face à la JS Saoura (0-6).

A Alger, le PAC (8e, 20 pts) et l'USMA (7e, 21 pts) s'affronteront au stade de Dar El-Beïda dans un derby indécis et ouvert à tous les pronostics.

Battu à Oran après quatre matchs sans défaite, le PAC aura à coeur de se racheter face à son voisin qui, en revanche, aspire à aligner une deuxième victoire de rang après celle réalisée à la maison face au NC Magra (3-0).

Dans le ventre mou du classement, le RC Relizane et le WA Tlemcen, qui se partagent la 11e place (17 pts) en compagnie du NA Husseïn-Dey, accueilleront respectivement Magra (18e, 10 pts) et l'USM Bel-Abbès (15e, 14 pts), avec l'intention de l'emporter et rejoindre la première partie de tableau.

Pour sa part, le NAHD effectuera un déplacement périlleux à l'Est pour défier le CSC (15e, 14 pts) avec comme objectif de confirmer son net succès à la maison face au RCR (3-0).

Le CSC, dont la direction a décidé de revenir au stade Ben Abdelmalek-Ramdane de Constantine après quelques matchs disputés à El-Khroub, n'aura plus droit à l'erreur dans sa quête de quitter la zone de turbulences.

Cette 16e journée sera tronquée de deux matchs, CA Bordj Bou Arréridj - MC Alger et CR Belouizdad - JS Saoura, reportés à une date ultérieure en raison de l'engagement du Chabab et du Mouloudia, vendredi et samedi, en Ligue des champions.