Algérie: In Guezzam et In Salah - Relever les défis de développement, principal enjeu

Tamanrasset — Promues récemment par le Président de la République au rang de wilayas dotées de pleines prérogatives, la wilaya frontalière d'In Guezzam et la wilaya d'In Salah auront pour principal enjeu la réalisation de davantage d'acquis en matière de développement au profit de leurs populations.

Située à 420 km à l'extrême Sud de Tamanrasset, la wilaya d'In Guezzam qui s'étend sur plus de 88.000 km2 est habitée par 31.936 habitants et comprend deux communes, In Guezzam et Tin Zaouatine, toutes deux frontalières, respectivement, avec le Niger et le Mali.

Les habitants d'In Guezzam qui ont accueilli, avec grand soulagement, la décision de la promotion de leur circonscription au rang de wilaya, attendent de voir se concrétiser, les retombées de cette décision, en terme de développement dans cette zone frontalière à fortes potentialités agricoles et à vocation pastorale.

Pour ce faire, des opérations ont été orientées vers l'électrification rurale, l'électrification des périmètres agricoles et la réalisation et l'équipement de puits pastoraux et de forages agricoles, avec mise en place de programmes d'appui à l'activité des éleveurs.

L'exploitation des capacités agricoles d'In Guezzam l'aidera à réaliser diverses activités d'investissement qui contribueront au développement de cette wilaya frontalière, à la diversification de l'économie et à la promotion des échanges commerciaux, notamment vers les marchés africains.

Vu la situation stratégique de la nouvelle wilaya d'In Guezzam, deux opérations ont été lancées pour la réalisation de deux infrastructures à In Guezzam et Tin Zaouatine, afin de développer les échanges commerciaux avec les pays voisins.

Par ailleurs, la wilaya d'In Salah recense la région de Tidikelt dont la superficie totale dépasse 134.000 km², avec plus de 164.000 habitants, répartis sur trois communes (In Salah, Foggaret Ezzaouia et In Ghar). Elle regorge également des richesses souterraines du pétrole et du gaz, ce qui la qualifie, notamment après sa promotion, à devenir un pôle industriel par excellence.

In Salah connaît actuellement un bond de développement important à même de répondre aux aspirations de ses habitants, en ce sens que plus de 80 projets de développement sont prévus dans les différents plans de développement (sectoriels et communaux).

Ces projets portent sur le raccordement des quartiers aux réseaux d'eau potable et d'assainissement, l'ouverture de routes et la réalisation de diverses structures économiques et sociales.