Sahara Occidental: La consolidation de l'Etat Sahraoui, un pas qui déjouera les plans expansionnistes marocains

Madrid — Le président de la Fédération des institutions de solidarité avec le Sahara occidental (Fedissah), Carmelo Ramirez, a réaffirmé que la consolidation de l'Etat Sahraoui indépendant est "un pas d'une extrême importance, à même de mettre définitivement un terme au plan expansionniste marocain et un facteur important pour la stabilité de la région".

Ramirez a renouvelé, à l'occasion des festivités commémorant le 45e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), selon des sources médiatiques sahraouies, l'engagement de son mouvement à "soutenir le gouvernement et le Peuple sahraouis pour le recouvrement de leur droit à l'indépendance", tout en insistant sur le fait que "la proclamation de la République sahraoui a été et demeure le plus grand acquis dans l'histoire du Peuple sahraoui et un pas positif qui renforce sa lutte pour sa liberté".

Cet évènement, selon M. Ramirez renseigne sur "la grande volonté du Peuple sahraoui à accéder à son indépendance et à imposer ses choix nationalistes dans un pays libre, indépendant et intégralement souverain".

Il a souligné, que la République sahraoui jouit en tant que "République indépendante de la reconnaissance de bon nombre d'Etats sur le plan international, qui s'est renforcée d'avantage avec son adhésion (la République sahraoui) à la l'organisation de l'Union africaine (UA) en tant que membre fondateur avec une adhésion complète et qui jouit des même droits et devoirs à l'instar des autres membres".

Les participants à ces manifestations ont également délivré des messages, à l'endroit de la communauté internationale et à l'Union européenne (UE) les appelant, à une action effective et à la participation dans l'application de la légitimité internationale en vu de l'organisation d'un référendum libre et équitable qui mettra un terme à l'occupation du Sahara occidental et permettra au Peuple sahraoui de recouvrer son droit à la liberté et à l'indépendance.

Le 45eme anniversaire de la proclamation de la RASD a été célébré, samedi dans les camps des réfugiés sahraouis à Aousserd, au milieu d'une grande solidarité internationale avec le droit du Peuple sahraoui à l'autodétermination.