Congo-Kinshasa: VIH-SIDA - La découverte d'un groupe rare de personnes en RDC pourrait conduire à un traitement

Dans un communiqué publié le 2 mars, le groupe pharmaceutique américain Abbott a annoncé avoir découvert en République démocratique du Congo (RDC) un groupe de 10457 patients dont le test de dépistage des anticorps du VIH s'est révélé positif, sans détection significative du virus du VIH alors que ces personnes, appelées « contrôleurs d'élite du VIH », n'ont utilisé aucun traitement antirétroviral.

Les « contrôleurs du VIH » sont des patients séropositifs infectés par la pandémie, mais qui ne développent pas le sida et dont l'organisme parvient spontanément et durablement à contrôler la réplication virale, maintenant le virus indétectable ou presque dans le plasma

Des chercheurs d'Abbott, explique-t-on, de l'université Johns Hopkins, de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, de l'université du Missouri-Kansas City et de l'université protestante au Congo ont constaté que la prévalence des contrôleurs d'élite du VIH était de 2,7 à 4,3% en RDC - par rapport à une prévalence de 0,1 à 2% dans le monde. Cette nouvelle recherche alimentera des études supplémentaires visant à comprendre cette réponse immunitaire unique. Les résultats de l'étude pourraient amener les chercheurs à se rapprocher de leur objectif de mettre fin à la pandémie de VIH en découvrant des liens entre la suppression naturelle du virus et les futurs traitements. Les recherches pourraient aussi conduire à la découverte d'un vaccin.

Les échantillons de plasma, indique Abbot, provenant du travail de surveillance et des données collectées en 1987, 2001-03 et 2017-19 en RDC, qui abritent les plus anciennes souches de VIH connues, ont permis aux chercheurs d'écarter les faux positifs, le biais du site de collecte, la diversité génétique élevée et le traitement antirétroviral comme cause de numération virale non détectable chez 10 457 patients de 2017 à 2019. Les tests ARCHITECT® HIV Ag / Ab Combo d'Abbott et les tests m 2000 ™ RealTi me HIV-1 ont été utilisés dans l'étude pour détecter les anticorps anti-VIH et les fourchettes de charge virale respectivement chez les participants.

Découverte significative

«La découverte d'un grand groupe de contrôleurs d'élite du VIH en RDC est significative étant donné que le VIH est une maladie chronique à vie qui évolue généralement avec le temps», a déclaré Tom Quinn, MD, directeur du Johns Hopkins Center for Global Health, et chef de la section de recherche internationale sur le VIH-sida de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, National Institutes of Health, et l'un des auteurs de l'étude. « Il y a eu de rares cas d'infection ne progressant pas chez des individus avant cette étude, mais cette fréquence élevée est inhabituelle et suggère qu'il se passe quelque chose d'intéressant au niveau physiologique en RDC qui n'est pas aléatoire », a-t-il poursuivi.

«Le travail de surveillance mondiale nous permet de garder une longueur d'avance sur les maladies infectieuses émergentes - et dans ce cas, nous avons réalisé que nous avions trouvé quelque chose qui pourrait être une autre étape vers le déblocage d'un remède contre le VIH», a déclaré Michael Berg, Ph.D., chercheur associé en infectiologie, recherche sur les maladies à Abbott et auteur principal de l'étude. « La communauté mondiale de la recherche a encore du travail à faire - mais tirer parti de ce que nous apprenons de cette étude et le partager avec d'autres chercheurs nous rapproche de nouveaux traitements susceptibles d'éliminer le VIH », a-t-il fait savoir.

«Chaque nouvelle découverte du VIH est une autre pièce du puzzle évolutif que nous essayons de comprendre», a déclaré Carole McArthur, Ph.D., MD, professeur au département des sciences orales et cranio-faciales, de l'université du Missouri-Kansas City, directrice de la recherche en résidence en pathologie, au Truman Medical Center, et l'un edes auteurs de l'étude. « Chacune de ces pièces nous aide à voir un peu plus clairement où nous devons regarder ensuite et contribue à la banque de connaissances vers laquelle tous les chercheurs se tourneront dans la prochaine phase de nos travaux », a-t-elle précisé.

Identifier les mutations du VIH et de l'hépatite

Depuis le début de la pandémie de VIH, rappelle Abbot, 76 millions de personnes ont été infectées par le VIH et 38 millions de personnes vivent aujourd'hui avec le virus. En tant que première entreprise à développer un test de dépistage du VIH approuvé par la FDA il y a plus de 30 ans, fait-on savoir, Abbott comprend l'importance de la recherche sur le VIH et a établi son programme mondial de surveillance virale pour identifier les mutations du VIH et de l'hépatite - en veillant à ce que ses tests diagnostiques restent à jour. « Les origines de l'épidémie de VIH remontant à l'Afrique subsaharienne, en particulier à la RDC, cette région présente un intérêt particulier pour la communauté scientifique. Ces nouvelles découvertes des chercheurs et partenaires d'Abbott sont la continuation des efforts de chasse au virus qui ont conduit à l'identification d'une nouvelle souche de VIH en 2019 », indique le communiqué.