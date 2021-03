Afrique: L'Érythrée à l'ONU - Vers un nouvel avenir

interview

L'ambassadrice Sophia Tesfamariam d'Érythrée est l'une des rares femmes africaines à occuper le poste de Représentante permanente de leur pays auprès des Nations Unies à New York. Dans la série d'Afrique Renouveau consacrée aux femmes africaines représentant leur pays au siège des Nations Unies, elle s'est entretenue avec Zipporah Musau de ses priorités, des défis qu'elle a relevés jusqu'à présent et des raisons pour lesquelles elle souhaite apporter au monde un nouveau regard sur son pays. En voici des extraits:

Pouvez-vous nous parler un peu de vous ?

Je me considère chanceuse. Je suis mère de trois enfants, mariée depuis 30 ans et je fais de mon mieux pour mon pays en tant que Représentante permanente aux Nations Unies.

J'ai vécu et travaillé dans la diaspora pendant 40 ans. Je suis la première femme ambassadrice en Erythrée à être nommée de la diaspora. L'Erythrée est un jeune pays ( il est devenu un état de facto le 24 mai 1991 et a été reconnu légalement le 24 mai 1993), il est donc logique que nous continuions à former notre personnel de service à partir de la diaspora.

J'ai travaillé dans des entreprises américaines avant cette nomination. J'ai également fait beaucoup d'organisation communautaire avant de venir ici - des groupes de femmes, des groupes de jeunes. J'ai aussi beaucoup écrit, notamment des rapports de recherche, des articles, des chroniques dans les journaux et autres, au cours des 20 dernières années.

Sophia Tesfamariam Yohannes, Représentante permanente de l'État d'Érythrée auprès des Nations Unies.

Vous avez donc une passion pour les femmes et les jeunes ?

Oui. Les femmes érythréennes ont participé à la guerre pour l'indépendance. Les femmes ont joué un rôle très actif au sein de la diaspora érythréenne. Je suis un produit de cette diaspora. Ma mère était dans le mouvement, j'étais dans le mouvement et tout le monde dans ma famille. Donc, c'est venu naturellement pour moi. Au-delà de l'Érythrée, nous avons travaillé avec des organisations communautaires et d'autres communautés de la diaspora, et surtout avec des femmes pour nous donner du pouvoir les unes aux autres et pour travailler ensemble parce que les voix des femmes résonnent mieux.

Comment s'est déroulé votre parcours jusqu'à présent dans cette position ?

J'ai été nommée en septembre 2019 et au cours des six premiers mois de mon mandat, la COVID-19 est arrivée. J'étais déjà sur le terrain, j'essayais d'en savoir plus sur le système des Nations Unies et d'amener les gens d'ici à en savoir plus sur l'Érythrée. Pendant les 20 dernières années, l'Érythrée a été en guerre et sous sanctions, nous n'avons donc pas eu l'occasion d'établir de bonnes relations. Maintenant que la guerre est terminée, pour moi, c'est un grand moment d'être ici.

Mon plan était de venir ici et de prendre un nouveau départ, un nouveau récit sur l'Érythrée et un nouveau regard sur les choses. Je voulais savoir comment nous pouvions travailler au mieux avec les Nations Unies et aussi comment nous pouvions contribuer aux discussions ici au siège des Nations Unies, en particulier celles concernant notre région, et puis bien sûr, représenter mon pays dans les différents forums et plateformes.

La COVID-19 n'a pas permis beaucoup de choses de ce genre, mais cela ne m'a pas arrêtée et c'est l'une des choses que les femmes peuvent faire. Nous "évoluons" en cas de crise et trouvons rapidement d'autres moyens de faire avancer les choses. J'ai réussi à continuer à faire ce que j'avais commencé à faire lors de mes visites, à connaître les gens et à présenter l'Érythrée.

Quelles sont, selon vous, vos trois principales réalisations ?

La première a été d'apprendre à connaître mon bureau, ses capacités et ses limites, par rapport aux attentes, puis d'analyser et d'évaluer ce qui doit être fait. La deuxième chose que j'ai faite a été de travailler en réseau - j'ai réussi à rencontrer un total de 79 Représentants permanents de différents pays auprès des Nations Unies avant l'arrivée de la COVID-19. Grâce à ces réunions, l'Érythrée est devenue très visible, très rapidement. Je voulais également savoir comment les autres missions fonctionnent et quelles sont leurs attentes vis-à-vis de l'ONU. J'ai également pu rencontrer quelques fonctionnaires de l'ONU, dont la Vice-Secrétaire générale, Amina Mohammed.

Un avantage pour moi a été que lorsque je suis arrivée ici, j'ai été immédiatement invitée au groupe des femmes ambassadrices qui comptait alors 52 membres. J'ai ensuite rencontré le groupe des ambassadeurs africains, hommes et femmes, qui est devenu ma nouvelle famille ici et qui m'a guidé dans certaines des activités que nous menons ici.

Et puis, bien sûr, j'ai pu en apprendre davantage sur le système des Nations Unies. J'ai appris à connaître les différents départements, fonds et programmes des Nations Unies. À cause de la COVID-19, je n'ai pas eu l'occasion de m'asseoir avec eux tous.

Actuellement, parmi les pays africains, seuls l'Angola, le Tchad, l'Érythrée, le Rwanda et l'Afrique du Sud ont des femmes comme représentantes permanentes de leur pays. Madagascar a également une femme chargée d'affaires a.i. Pourquoi pensez-vous qu'il y a quelques femmes africaines Représentantes permanentes ici et que peut-on faire ?

Eh bien, quand nous venons ici en tant que femmes et en tant qu'Africaines, nous sommes égaux aux hommes ici. Nos pays nous envoient ici pour faire le travail - ils ne disent pas, parce que vous êtes une femme, nos attentes sont aussi grandes, ou parce que vous êtes un homme, ce sont nos attentes. Les attentes des ambassadeurs et des ambassadrices sont les mêmes, comme pour toute autre profession.

Pourquoi êtes-vous si peu nombreuses ?

Si nous n'encourageons pas nos femmes ou ne les motivons pas, si nous ne nommons pas de femmes à d'autres postes dans nos propres pays et ne leur donnons pas d'opportunités, alors des postes comme celui-ci continueront à être insaisissables. Heureusement pour moi, nous avons un président féministe qui croit en la nécessité de donner des chances aux femmes et il vous donne la chance d'apprendre et de devenir la meilleure dans votre profession.

Quelle est, selon vous, la partie la plus difficile de votre travail ?

La COVID-19 est le plus grand défi en ce moment car elle a tout bouleversé. Malgré cela, j'essaie de trouver un créneau pour l'Erythrée. Je ne pense pas qu'il faille nous cataloguer pour dire que l'Erythrée ne participe qu'à tel ou tel groupe, ou qu'elle n'est alignée qu'avec tel ou tel côté. Et je suis prêt à parler à tout le monde pour faire passer mon message sur l'Érythrée. Il faut être audacieux pour aller dire "C'est ce que je veux".

Considéreriez-vous que rester non aligné est un défi ?

C'est un défi, mais je connais les positions de l'Érythrée sur de nombreuses questions. Mais je crois aussi qu'il faut écouter les autres, les autres idées et opinions. Si vous voulez que le système et ce multilatéralisme fonctionnent pour tout le monde, vous allez devoir donner et recevoir. Donc, ces résolutions qui surgissent presque quotidiennement, vous savez, il y a certaines questions pour lesquelles je leur dis : "Cela correspond exactement aux intérêts nationaux de l'Érythrée". Et il y en a certaines qui n'ont rien à voir avec l'Érythrée mais qui sont importantes et nous allons y participer.

Comment faites-vous face aux défis ?

Eh bien, j'ai le système de soutien ici - mon personnel, dont certains sont ici depuis de nombreuses années, et connaissent les tenants et aboutissants du système. Donc, si j'ai des questions, ce sont mes interlocuteurs privilégiés. Et puis j'ai mes pairs, les diplomates expérimentés qui en savent un peu plus sur les questions qui se posent ici, les nuances et les alignements.

Quelles sont vos principales priorités pour l'avenir ?

L'engagement de l'Erythrée auprès des Nations Unies n'a pas été à la hauteur de ce que je souhaitais car nous avons été impliqués dans des sanctions pendant neuf ans et la question de la délimitation de la frontière dure depuis près de 20 ans. Maintenant que ces problèmes ont été résolus, ma priorité sera de reconstruire les relations, en particulier dans la Corne de l'Afrique, puis dans le reste de l'Afrique.

La deuxième priorité pour moi, serait de trouver une utilité à cette ONU. Dans quels domaines pouvons-nous en tirer profit ? Qu'il s'agisse de l'expertise technique, de la jeunesse, de l'éducation, des soins de santé, de la réponse à COVID-19 et de la question des vaccins pour l'Afrique.

Et puis il y a le renforcement de la position de l'Afrique ici, en travaillant étroitement avec le nouveau secrétaire général adjoint de l'OSAA [le Bureau du conseiller spécial pour l'Afrique, Mme Cristina Duarte], et en élevant simplement la voix des Africains ici à l'ONU.

Nous commencerons par renforcer nos capacités internes, puis nous établirons des partenariats significatifs - ces relations doivent être des partenariats, et non pas le fait que vous soyez le donateur, moi le bénéficiaire, des carottes et des bâtons, alors pas de carottes si vous ne faites pas cela. Ce genre de relations pour l'Afrique doit cesser. Nous l'avons fait au cours des 50 dernières années et cela ne fonctionne pas pour nous. En termes de ressources, nous avons du pétrole, nous avons de l'or, nous avons tout. Nous devrions nous positionner en tant que donateurs. C'est ce que nous sommes.

Que fait votre pays pendant la pandémie COVID-19 pour aider les gens à mieux réagir et à se rétablir ?

Et bien, cela a été difficile. L'Érythrée a été totalement bloquée, y compris en fermant les frontières. En Erythrée, au cours des 30 dernières années, et même pendant la guerre pour l'indépendance, nous avons mis en place une société très interconnectée, où les informations peuvent voyager de la capitale Asmara, à l'autre bout de l'Erythrée en 20 minutes environ. Ainsi, la transmission d'informations sur les protocoles COVID-19 a été facile - la distanciation sociale, le port de masques, d'EPI, etc. De plus, il y a eu un repositionnement et un réoutillage des usines pour fabriquer des masques, au lieu des chemises et des robes habituelles, et des uniformes.

Qu'en est-il des gens ?

Le gouvernement a livré de la nourriture à la population. Il a fait appel à des organisations de jeunes dans tout le pays pour livrer des désinfectants pour les mains, des masques et de la nourriture aux personnes âgées et à celles qui ne pouvaient pas quitter leur domicile.

Environ 70 % de la population du pays sont des agriculteurs, ce qui est devenu un avantage en matière de distanciation sociale. Chacun s'est retiré dans sa ferme et il n'y a eu aucun contact étroit avec quelqu'un d'autre. Cela a contribué à maintenir le nombre d'infections par COVID-19 à un faible niveau en Érythrée. Cette semaine (au 4 février 2021), les chiffres s'élèvent à 2 000 infections et 7 décès. Pendant longtemps, nous n'avons eu aucun décès.

La diaspora érythréenne a également joué un rôle clé dans la collecte de fonds pour aider à lutter contre COVID-19. Celles des États-Unis, du Canada et de l'Europe ont recueilli 5 à 6 millions de dollars, d'autres environ 3 millions de dollars. Je le dis à mes collègues ici : vous devez renforcer votre diaspora. Nous avons environ 75 000 Erythréens ici aux Etats-Unis, peut-être un nombre similaire entre l'Europe et le Canada. Si vous ajoutez tous les autres pays, cela fait environ 200 000.

Qu'en est-il de ceux qui travaillent dans le secteur informel ?

Je sais que le secteur informel a été touché parce que ce sont les personnes qui dépendent des salaires quotidiens - les cafés, les marchés, etc. Le gouvernement a mis en place des filets de sécurité, tels que des subventions, pour les aider à subvenir à leurs besoins de base.

Nous avons réussi parce que lorsque le monde a isolé l'Érythrée pendant les 20 dernières années, nous avons passé du temps à nous replier sur nous-mêmes et à renforcer nos capacités internes. Donc, quand la COVID-19 est arrivée, nous sommes retournés à ce que nous faisions pendant ces 20 ans - prendre soin des nôtres et compter sur notre propre peuple, y compris la diaspora, pour maintenir la vie quotidienne dans le pays.

Vous avez parlé de subventions. Etaient-elles destinées uniquement aux agriculteurs ?

Les subventions étaient destinées à toute la population, à tous ceux qui avaient besoin de nourriture et d'autres produits alimentaires de base. Nous avons subventionné des épiceries dans tout le pays où les produits alimentaires sont vendus à un prix inférieur à celui du marché. Cela permettait aux gens d'aller chercher les produits de première nécessité près de chez eux. Pour les personnes âgées, les denrées alimentaires sont livrées à domicile par les jeunes.

Quand allez-vous ouvrir votre entreprise ?

Nous commençons à nous ouvrir un peu, mais certainement pas pour les voyages internationaux. Je ne suis pas encore rentré chez moi. Certaines entreprises ont commencé à s'ouvrir maintenant, mais avec quelques restrictions, notamment des couvre-feux. À Asmara, et dans le reste de l'Érythrée, le temps est idéal pour les activités de plein air. Certains de nos restaurants peuvent donc proposer des places à l'extérieur. Certaines petites exploitations familiales commencent également à s'ouvrir, mais avec beaucoup de précautions.

Il est intéressant de noter que pour les agriculteurs, la vie a continué, elle ne s'est pas arrêtée. Nous avons un programme spécial de coopératives en Érythrée pour les petits agriculteurs, donc ils ont continué à cultiver. Dans les grandes villes, nous n'avons pas encore ouvert d'églises ou de mosquées, seules quelques célébrations ont été organisées.

Est-il prévu d'accorder des prêts aux petits entrepreneurs, ceux qui ont été vraiment touchés économiquement ?

Nous avons déjà mis en place des programmes de microcrédit pour les propriétaires d'entreprises, les mères célibataires, les femmes qui font du tissage manuel à petite échelle et d'autres industries. Nous devons sortir des sentiers battus et trouver d'autres moyens d'autonomiser ces travailleurs du secteur informel afin qu'ils puissent survivre au prochain choc.

Mais à ce stade du développement de l'Érythrée, je ne pense pas que nous soyons les plus touchés, car nous ne sommes pas très forts en matière d'exportation. Pour nous, le tourisme est notre industrie de base et l'économie bleue est la voie à suivre pour l'avenir. En reconstruisant, nous allons tirer profit de ce que nous avons déjà fait auparavant, mais nous allons le renforcer pour le prochain grand choc. Nous devons renforcer l'autonomie de nos femmes et de nos jeunes, le secteur de l'éducation et nos capacités internes.

Les échanges commerciaux dans le cadre de la Zone de libre-échange du continent africain (Zlecaf Comment l'Érythrée s'y prend-elle ? Êtes-vous prêt à faire du commerce ?

À l'heure actuelle, l'Érythrée n'est pas en mesure d'apporter une grande contribution. Nous n'avons pas d'industrie manufacturière. Nous n'avons pas de routes de liaison, de connexion internet solide, ou les choses qui rendraient ce genre de grand projet possible. Je pense que pour nous, nous sommes plus pragmatiques. Nous allons commencer à petite échelle dans la région et travailler de là au reste de l'Afrique.

Vos agriculteurs ne voudraient-ils pas exporter leurs produits ?

Oui, nous avons des agriculteurs et ils produisent les meilleurs fruits et aliments. Mais nous nous concentrons d'abord sur la sécurité alimentaire afin de ne plus dépendre d'autres pays pour notre alimentation. Nous voulons également assurer la sécurité de l'eau, en récoltant chaque goutte de pluie même si nos pluies sont sporadiques. Au cours des 10 à 15 dernières années, nous avons construit de petits et de grands barrages, et nous avons récolté de l'eau et je peux dire que l'Érythrée est maintenant à l'abri de l'eau.

L'Erythrée est complètement à l'abri des pénuries d'eau ?

Oui, nous avons de l'eau en sécurité. Nous avons assez d'eau pour notre peuple. Nous sommes maintenant prêts à passer à l'étape suivante, qui est l'industrialisation de l'agriculture. Nous avons de petites fermes familiales un peu partout. Nous avons déjà des coopératives, alors maintenant nous devons les développer et essayer de construire le secteur agricole là où il doit être et être prêt même à exporter.

Enfin, quel est votre message aux femmes et aux jeunes en Afrique ?

Pour les femmes d'Afrique, c'est le meilleur moment.

C'est un moment où tout le monde, et pas seulement les Africains, se rend compte qu'il y a beaucoup à faire en Afrique. D'autres récits nous avaient aveuglés en nous faisant croire que l'herbe était plus verte de l'autre côté et que les opportunités étaient là. Mais ici, vous avez une Afrique fraîche, qui attend d'être construite, qui attend votre créativité, votre ingéniosité.

Qu'est-ce qui est plus important pour les Africains de dire : "J'ai fait ceci, j'ai construit cela" ?

Pour les jeunes, c'est votre avenir, prenez-le avant que quelqu'un d'autre ne le fasse.