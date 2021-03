Congo-Kinshasa: Linafoot - Bolombo réussi son dernier match avec Renaissance en battant Dauphins Noirs 3-2

Le FC Renaissance du Congo s'est remis en confiance, en battant difficilement Dauphins Noirs de Goma 3-2, mercredi, au stade des Martyrs de la Pentecôte, en match avancé de la 18ème journée du 26ème championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot).

Un tout dernier match du coach Camille Bolombo sur le banc, lui qui a été élevé au rang de Directeur Technique. Il laisse l'équipe à la 6ème place au classement avec 25 points en 18 matches.

Un match a multiple rebondissements qui est parti par l'ouverture du score de Glody Beyuku Midi (23ème) pour Renaissance du Congo, suivi immédiatement d'un deuxième but, signé Kikwama Mujinga (25ème) qui a fait la joie de Camille Bolombo qui jouait son dernier match comme entraîneur titulaire de cette équipe. L'équipe de Goma qui n'était pas sur terrain pour accompagner les Kinois, a, elle aussi, réagi en réduisant le score par Tythy Mambuma (36ème) d'une superbe retourné acrobatique, le match devient très intéressant. Peu avant la pause, Glody Beyuku Midi (45ème) qui a été dans son grand jour, s'est illustré à la dernière seconde avant la pause pour le troisième but. Score à la mi-temps.

A la reprise, Dauphins Noirs a placé très haut son niveau de jeu, et a pris le contrôle du terrain. C'est ainsi que Willy Bokingo (60ème), va réduire encore le score pour son équipe. Très acculé en ces dernières minutes, Renaissance du Congo sera beaucoup plus défensive et offensive. Et le match va se terminer sue ce score en faveur de l'équipe de "Bana Fibo" qui se remet en confiance après avoir été giflé il y a trois jours par Simba 1-3, à Kolwezi.

Une victoire qui permet à Renaissance de retrouver la 6ème place au classement avec 25 points en 18 matches. Dauphin noirs se contente de sa 14ème place avec 14 points en 18 matches également.

Les regrets du coach Todet Farini de Dauphins Noirs

Le coach de l'AS Dauphins Noirs, Todet Mbweki Farini qui ne voulait surtout pas perdre, a sérieusement regretté d'avoir passé juste à côté d'un match nul.

«Nous allons aborder cette rencontre avec beaucoup de sérénités. Comme vous savez, ce n'est pas toujours facile de jouer à Kinshasa, et surtout face à une équipe comme Renaissance du Congo que nous la respectons, mais nous, nous sommes dans l'obligation de ramener si pas beaucoup, ne fut-ce qu'un point de Kinshasa pour être dans la bonne position», avait-il déclaré mardi, depuis Goma, peu avant de s'envoler pour Kinshasa.

JSK s'impose face à Blessing 1-0

En lever de rideaux de ce match, la Jeunesse Sportive de Kinshasa (JSK), s'est imposée devant le FC Blessing de Kolwezi 1-0, en match avancé toujours de la 18ème journée. Après une première mi-temps sans but, les deux équipes, au retour des vestiaires, se sont sérieusement lancées à la quête de ce fameux qui finalement, va choisir le camp des Kinois. Face à une force de vitesse Carno Biemesi de la JSK vers le but, le défenseur de Blessing n'a pas trouvé autre choix que de le tirer sur le maillot dans la surface de réparation, et l'arbitre siffla le pénalty. Trésor Nona Kuyu (72ème) va signer l'unique but de la partie.

Ainsi, JSK s'impose de nouveau face à Blessing, après la victoire sans appel de 3-1, du match aller disputé le 1er décembre, au stade Dominique Diur, à Kolwezi.

Au classement, JSK monte à la 10ème avec 19 points, en 17 matches joués, tandis que Blessing vient juste après, à la 11ème place avec 19 points pour 18 matches.