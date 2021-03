Cote d'Ivoire: Législatives 2021/Adama Bictogo à Port Bouët - « Voter Siandou Fofana et le Rhdp, c'est voter Alassane Ouattara » !

Le Directeur exécutif du parti présidentiel a animé un meeting de soutien aux candidats de son parti dans la cité balnéaire, délivrant des messages forts aux populations.

Le Directeur exécutif du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), Adama Bictogo a apporté, le mardi 2 mars, le soutien de son parti au ministre Siandou Fofana, candidat-tête de liste du parti au pouvoir dans la commune portuaire.

Dans un speech fort optimiste, le principal animateur du parti a révélé que Port-Bouët représente un intérêt stratégique et psychologique pour le Président Alassane Ouattara, au-delà des qualités individuelles des membres de la liste. Dont le leader, Siandou Fofana, est un digne fils, brillant et compétent. Et d'indiquer que « Voter Siandou Fofana et ses colistiers, c'est voter Alassane Ouattara ». Ce à quoi Siandou Fofana a répondu, qu'en tant porte d'entrée aéroportuaire, portuaire et terrestre d'Abidjan, port-Bouët sera la porte d'entrée du triomphe, de « la razzia » électorale du RHDP, à Abidjan, mais aussi en Côte d'Ivoire !

Bien plus, Siandou Fofana, Yéo Fozié, Armand Motto et Ibrahim Konaté, le quatuor du parti présidentiel, ont confié que la stratégie de proximité et la discipline des militants sont le gage de la victoire en plus de la sensibilité des populations au message cohérent du RHDP. Il en est ainsi, par exemple, du Collectif des candidats indépendants (CDI) qui a décidé de jeter l'éponge au profit de Siandou Fofana et de ses pairs. Toute chose que le Directeur exécutif a salué avec emphase. Rassuré de ce soutien, Siandou Fofana a précisé que 80.000 électeurs recensés sur les quelques 120 000 que compte la circonscription, sont issus du RHDP dans dont 50.000 anciens et 30.000 nouveaux majeurs. Donc environ 80% de la population électorale. Pour assurer sa victoire à cette élection, il a donc appelé ses partisans à la vigilance dans les votes et dans les urnes.