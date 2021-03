Cote d'Ivoire: Législatives du 6 mars - 24 nouveaux observateurs internationaux déployés

L'institut électoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA) et le Centre Carter viennent de renforcer leurs équipes d'observateurs internationaux déployés en Côte d'Ivoire, dans le cadre des élections législatives du samedi 6 mars 2021.

En effet, 24 observateurs internationaux « de court terme » ont rejoint ce mercredi 3 mars, sur le terrain, les 16 premiers observateurs internationaux « de long terme » déployés depuis le 13 février 2021, dans différentes régions du pays.

Lors d'un point-presse animé ce mercredi 3 mars, à l'hôtel Pullman d'Abidjan-Plateau, Valdiodio N'diaye, chef de projet à EISA, a indiqué que les observateurs de « court terme », arrivés le 1er mars en Côte d'Ivoire, ont suivi une journée de formation intensive organisée par la mission, sur les aspects électoraux, juridiques, politiques et sur le contexte médiatique des élections législatives, y compris les principes méthodologiques de la mission et le code de conduite des observateurs internationaux.

« Par équipe de deux, ils ont pris la route ce matin pour rejoindre leurs zones de responsabilité sur le terrain ivoirien. Dès leur arrivée, ils seront également formés par les observateurs de long terme, sur les enjeux régionaux et les spécificités de leurs circonscriptions respectives », a-t-il souligné.

Au total, dira-t-il, le jour du scrutin, ce sont plus de 50 observateurs Eisa-Carter Center, provenant de 28 pays, dont 20 pays africains qui observeront le processus. « La mission évaluera le scrutin en observant dans les circonscriptions dans lesquelles environ 94% des électeurs inscrits résident. Le bon déroulement des élections législatives inclusives et démocratiques est crucial pour la stabilité de la Côte d'Ivoire et de la région », a-t-il déclaré.

A l'en croire, le jour du scrutin, tous les observateurs seront équipés de tablettes électroniques, afin de transmettre au siège de la mission, en temps réel, le fruit de leurs observations. « La mission publiera, peu après le scrutin, les premières conclusions de la mission à l'occasion d'une déclaration préliminaire. Le rapport final de la mission, rassemblant une évaluation plus détaillée du processus électoral, ainsi que des recommandations pour les scrutins à venir, sera présenté aux autorités de Côte d'Ivoire et à l'ensemble des citoyens après la fin du processus électoral », a-t-il poursuivi. Ajoutant que la mission opère en toute indépendance et neutralité.