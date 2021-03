Madagascar: « Antsam-piderana ho an'ny firenena » - Vingt mille personnes attendues

Car la jeunesse est l'avenir du pays. Les jeunes malgaches se lèvent pour apporter du changement à Madagascar. Samedi, des dizaines d'artistes évangéliques investiront le Palais des sports et de la culture Mahamasina. « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Ce verset tiré de la bible dans Romains 12:21 sert de fil conducteur pour ce « concert de la paix pour Madagascar ».

À l'affiche, Tgc, Antsan'i Kristy, Tdl, Vero Ranaivoson, Firmin, Jaw's band, The singers of Jesus, Tanora Masina Itaosy, Rojo ny Avo, Karmela, Njara Marcel, Mialy Rakotomamonjy, Vetsonkira, Ny Ainga évangélique, Laurent Rakotomamonjy... Le concert sera diffusé en direct sur grand écran à Anosy et Analakely, soit 20.000 personnes sont attendues. Les convives se pareront de tenues blanches pour l'occasion, en signe de solidarité et d'apaisement.

D'après Miako Rasolondraibe, Présidente de l'association Madagascar will rise, organisateur de l'évènement, « avant le réveil sur le plan économique, politique, culturel... vient d'abord le réveil spirituel. Et parce que Dieu demeure au milieu de la louange de son peuple. Et si Dieu est là, alors viennent l'amour, la justice, la vérité et la paix ». Le but est de louer Dieu d'un même chœur, car il est temps de rappeler toutes les promesses de Dieu et les prophéties pour Madagascar, reçues par des hommes et femmes de Dieu comme Nenilava. Le jour où les Malgaches seront unis dans la prière, la Grande Île deviendra un royal sacerdoce parce que avec Sa Présence, des choses changent, et les secrets sont révélés.