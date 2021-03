Angola: Cuando Cubango - Les criquets ravageurs endommagent les cultures à Dirico

Menongue (Angola) — Plus de cinq hectares de cultures de maïs, de sorgho et de soja ont été totalement détruits dans la municipalité de Dirico, province de Cuando Cubango, à la suite de ravageurs acridiens, au cours des dernières 24 heures.

Le fait a été révélé mercredi, par l'administrateur municipal de Dirico, Miguel Cassela, pour qui le soutien des autorités locales et du gouvernement est nécessaire pour atténuer la condition sociale des familles paysannes qui ont perdu toutes les cultures déjà développées, en raison également des pluies régulières dans le district.

S'adressant à la station locale de la Radio Nationale d'Angola, le responsable a rappelé que la fréquence de la présence de la peste acridienne, dans cette municipalité de Cuando Cubango, frontalière avec la Namibie, d'où elle vient, a été de juin à juillet, , d'octobre à novembre et de décembre (2020) à janvier de l'année en cours.

Selon l'administrateur, à ce moment, compte tenu de la destruction totale de 13 champs, les familles paysannes ne pourront pas récupérer les récoltes perdues, notamment le maïs, avec la nécessité de soutenir la dispersion ou la "stagnation" des criquets, de la part du gouvernement, afin de ne pas nuire à d'autres localités.

Récemment, selon Miguel Cassela, une équipe du Bureau provincial de la culture a enquêté sur la situation et pulvérisé certains champs, mais que l'utilisation de moyens aériens serait la solution la plus viable, à un moment où certains paysans utilisent de l'eau chaude, provoquant des flammes et du bruit des bidons, pour les chasser.

Il a assuré que, jusqu'à présent, les familles paysannes ont un soutien alimentaire de l'administration, mais qu'elles auront besoin de plus au moment de la récolte, en raison des résultats qui ne seront pas satisfaisants en raison des pertes actuelles.

Il convient de noter qu'en plus de Dirico, la municipalité de Mavinga, plus précisément dans la commune de Licua, où il y a une grande production d'ail, aux côtés d'autres cultures, en particulier le maïs, est également en proie à la peste acridienne pour la deuxième fois, la première fois l'année dernière.

