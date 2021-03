Burkina Faso: Offrande lyrique - Addendum

« On me demandera si je suis prince ou législateur pour écrire sur la politique. Je réponds que non, et que c'est pour cela que j'écris sur la politique. Si j'étais prince ou législateur, je ne perdrais pas mon temps à dire ce qu'il faut faire ; je le ferais, ou je me tairais. », Rousseau - Du Contrat Social

Notre audace comblée par notre zèle, s'est exercée tout en faignant l'aisance à écrire ces quelques articles (liste ci-dessous) qui ont tenté modestement d'aborder quelques sujets qui irriguent la pensée politique. Pensées autour de l'exercice du pouvoir, de l'action politique et publique, de la conception de l'Etat et des valeurs qui nous rassemblent, ces réflexions se veulent incarner des pistes de débat pour (re)penser nos modèles.

Si la et le politique ne sont pas exempts de critiques, leur nécessité et leur utilité ne peuvent être remises en cause.

Ils nous est apparu pertinent d'interroger les cadres dans lesquels ces derniers peuvent et doivent évoluer. Pour cela, nous avons bousculé les idées que l'on peut se faire de l'Etat et de la démocratie et nous nous sommes efforcés de donner corps à la notion de citoyenneté.

Un grand merci, d'abord au journal Sidwaya pour nous avoir offert une rubrique et laissé notre liberté de ton, puis à chacun d'entre vous qui avez pris le temps de nous lire et de partager vos points d'accord et de contradictions, si nécessaires à la bonne santé du débat public.

Liste des articles publiés par ordre alphabétique

- Aux origines de la croissance

- Bons dictateurs, mauvais démocrates

- Changer les têtes ? Alternance et continuité

- Condamnés à rester pauvres ?

- Cultures entre elles, dynamique ou dynamite ?

- De l'urgence d'interdire les partis politiques (S. Weil)

- De la damnation

- Décrypter, déminer : je veux comprendre sans être dupe

- Et si Erasme avait raison ?

- Etude des hymnes et devises

- Eviter le conflit à tout prix ?

- Face à l'« hubris » moderne nos sociétés ont-elles des anticorps ?

- Faut-il agir selon l'opinion publique ?

- Fondements spirituels du pouvoir temporel

- Gouvernement des pêcheurs par des pêcheurs : pouvoir et morale

- Gouverner est-ce prévoir ?

- Information - désinformation

- Indépendance interdépendance

- L'Etat : garant ou « monstre

froid »?

- L'Etat doit-il être laïc ?

- L'Etat doit-il protégé les citoyens de tout ?

- L'Etat moderne

- L'Etat : faire plus avec moins

- L'histoire fabriquée et l'idéologie

- L'image et la présence du père en politique

- La chute

- La cité et l'argent

- La démocratie serait-elle l'accomplissement de l'histoire,

« l'horizon indépassable ? »

- La politique et le politique

- La politique est-elle un art ou une science ?

- La puissance des mots en politique

- La société est-elle une vaste famille ?

- Le bien commun

- Le leadership

- Le pouvoir : sacral ou contractuel?

- Les contre-pouvoirs

- Le sacrifice en politique

- Le tribalisme ou la mort : quel facteur d'unité pour la cité ?

- Légitimité et légalité

- Libres... par obéissance ou par rébellion ?

- Mensonge et politique

- Nécessité des dangers des mythes

- Peut-on construire par simple rapport de forces ?

- Peut-on faire confiance aux politiques ?

- Politique en temps de crise

- Politique et économie... qui commande ?

- La politique face au deuil

- Pouvoir et autorité politique

- Pouvoirs séparés, opposés, harmonisés...

- Qu'est-ce-que l'Etat ?

- Qu'est-ce-que la démocratie ?

- Qu'est-ce-que la politique ?

- Que disent pour nous les doctrines politiques élaborées « ailleurs » ?

- Quelle formation exiger pour nos responsables dans la cité ?

- S'armer contre les manipulations de l'opinion

- Tous égaux ?

- Toute autorité ne doit-elle pas avoir une dimension paternelle ?

- Un roi, un président, un grand-frère, un délégué... ?

- Violence en politique

- Voter : quel choix avons-nous ?

- Y a-t-il des valeurs civiques universelles ?

Mamadou Banakourou TRAORE

