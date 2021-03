Madagascar: Transports de passagers - Quand les taxis-brousse se modernisent

La demande a poussé quelques transporteurs de passagers à diversifier leurs offres. C'est ainsi que depuis quelques années, des coopératives se sont spécialisées dans le transport VIP, ce qui permet à des passagers plus exigeants d'éviter les inconforts des taxis-brousse traditionnels.

Qui n'a pas voyagé en taxi brousse ? Sans doute peu de gens n'ont pas fait l'expérience. Même parmi les plus nantis, il y en a ceux qui ont effectué au moins une fois dans la vie une aventure en taxi-brousse, soit par nécessité, soit pour le plaisir de vivre l'expérience.

La chanson de Dama du groupe Mahaleo dans les années 90 résume pratiquement tout, en ce qui concerne ce mode de transport que l'on connaît depuis plusieurs décennies sur la Grande île. C'est le moyen de déplacement, pour les êtres humains et les marchandises, le plus utilisé sur le territoire, même au temps où quelques lignes de train étaient encore fonctionnelles. Aujourd'hui, pour la zone nationale, quatre vingt coopératives de transport, avec un peu plus de quatre mille cinquante véhicules assurent la desserte des principaux axes du pays à partir de la capitale. Pour la zone régionale, on compte deux mille quarante cinq véhicules regroupés dans soixante coopératives.

C'est un moyen de transport resté populaire, sauf que, pendant assez longtemps, voyager en taxis-brousse était synonyme d'inconfort et, parfois, de mésaventure. Pour les trajets les plus longs, il fallait avoir les reins assez solides pour atteindre sa destination. Surtout pour les zones enclavées que l'on ne peut atteindre qu'en traversant des kilomètres de routes secondaires mal entretenues, ou pas entretenues du tout.

Première classe

La donne a tou tefois changé depuis quelques temps, avec l'apparition des licences « première classe » e t des transports VIP, et, plus récemment encore, avec la possibilité de réservation en ligne, notamment sur la plateforme taxibrousse.mg qui dispose également d'une application que l'on peut télécharger sur smartphone.

« Nous avons voulu établir une offre spéciale pour tout type de coopératives afin de moderniser et d'améliorer la qualité de service au profit des voyageurs», soutient le créateur de la plateforme. Il est désormais possible de réserver des billets pour plus de cinquante coopératives qui desservent différentes régions du pays. Il est possible aussi d'effectuer le paiement à distance via mobile money, par carte visa/Mastercard ou encore via Paypal. Tout cela change un peu le décor, par rapport aux habituelles cohues des stations de taxis-brousse où les pickpockets et les rabatteurs font souvent la loi.

En ce qui concerne les offres de transporteurs elles mêmes, la situation a nettement évolué également. Les coopératives qui proposent des voyages en première classe ou pour VIP ont prévu pour les passagers des véhicules avec des sièges plus confortables, un nombre de place limité, un départ mieux organisé avec des heures fixes, un service multimédia à bord, comprenant notamment écran LCD, des prises électriques et port USB ainsi qu'une connexion wifi suivant la disponibilité des réseaux des opérateurs. Ces taxis-brousse d'une nouvelle époque se démarquent des transporteurs traditionnels qu'une certaine catégorie de clients évite ainsi progressivement.

Nouvelles opportunités

Parmi les derniers-nés des transports VIP, « Fihavanana service », fondé en décembre 2020, fonctionne avec un taux de remplissage à 50% pour sa liaison Tanà-Toliara, et à 70% pour Toliara-Tanà pour des départs programmés trois fois par semaine (lundi, mercredi, vendredi pour le départ de Tanà et lundi, mercredi, dimanche pour le départ de Tuléar). Tout a bien commencé. Elijaona Razafitombo, représentant « Fihavanana service» à Toliara parle d'une « nouvelle opportunité sur une part de marché déjà existante depuis quelques temps ».

La coopérative Soatrans Plus, dans le même registre, est déjà très connue de ceux qui effectuent le va-et-vient entre Antsirabe et la capitale en passant par Ambatolampy. Différents véhicules sont mis à la disposition des voyageurs pour la classe VIP et le « premium class » de cette coopérative régionale.

Parmi les pionniers aussi, il y a évidemment la coopérative Cotisse Transport, dont les fondateurs avaient pour ambition, depuis le début, de « contribuer à la modernisation des transports terrestres » à Madagascar. Cela s'est traduit, en collaboration avec l'agence Hamac, par une nouvelle offre comprenant la mise en place du premier réseau wifi dans les transports en commun, et la gestion de contenu d'un réseau d'écrans qui concerne cent dix véhicules ainsi qu'un réseau d'affichage publicitaire imprimé et digital. La coopérative a commencé par la desserte de Toamasina et Majunga, tout en collaborant depuis quelques temps avec d'autres entités pour desservir d'autres localités comme Fianarantsoa, Morondava et Antsiranana.

Petit à petit, les nouvelles générations de transporteurs grignotent une part de marché non négligeable, qui leur permet d'avoir progressivement leur place dans le secteur. À la grande satisfaction de leurs clients de plus en plus fidèles.