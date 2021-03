Madagascar: ChinaTown - Pas de nouveau bâtiment commercial en vue à Behoririka

Il n'y aura pas de nouveau bâtiment commercial à construire à Behoririka, dans le projet de la commune urbaine d'Antananarivo (CUA) de transformer ce quartier en Chinatown.

« L'objectif sera d'embellir ce quartier », lance le directeur de l'Urbanisme auprès de la CUA, Niry Rasamoelimihamina, sur la radio Antsiva, hier. Il parle, entre autres, de l'aménagement des jardins, des arrêts bus, de l'organisation de la circulation dans ces quartiers commerciaux. « La CUA a construit le nouveau marché près de Luxor à Behoririka pour y introduire les marchands de rue entre Soarano et Behoririka. Lorsque les trottoirs seront dégagés et qu'il n'y aura plus de marchands de rue, nous allons pouvoir procéder à l'amélioration de ce quartier », précise-t-il.

La mairie d'Antananarivo a fait part de son ambition à faire du quartier de Behoririka et de ses alentours, un « ChinaTown » malgache. Elle invite chaque individu, notamment, les commerçants chinois et ceux qui ont des activités dans ce quartier, à réagir et à devenir ses partenaires de réalisation du projet.