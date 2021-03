Madagascar: Fondation Axian - Jovena - Don de Corona Boky pour l'EPP Ambohimanambola

La lutte contre la pandémie de coronavirus n'est pas encore finie pour la Fondation Axian et Jovena. Les deux entités viennent d'offrir 500 livrets pédagogiques sur la lutte contre cette pandémie à l'EPP d'Ambohimanambola.

Baptisé Corona Boky, ce livret illustré permet d'apprendre aux écoliers les gestes barrières pour se protéger et protéger les autres du coronavirus. Ce livret pédagogique est le fruit d'un partenariat de la Fondation Axian avec l'ONG Madagascar Hilfe et l'Association Un Enfant Par La Main. Il a été réalisé par la famille Pichon et illustré par CowBuArtClub.

Plus de 5.600 exemplaires du Corona Boky ont été distribués dans de nombreuses écoles partout à Madagascar depuis le début de la crise sanitaire. Le tandem Fondation Axian-Jovena a également remis 16 bancs et tables d"école à cette école primaire. On rappelle qu'au tout début de la pandémie à Madagascar, Jovena a lancé une opération de sensibilisation dans toutes ses stations-service. En effet, pour tout achat de masque de protection « Sourire Jovena » par ses clients, Jovena s'est engagé à reverser 200 Ar afin de financer des actions sociales.