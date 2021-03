Madagascar: Journée des femmes - Les amoureuses du rugby privilégiées

Les femmes adeptes du ballon ovale malgache seront gâtées. En effet, à l'occasion de la Journée internationale de la Femme, le Malagasy Rugby organisera un double événement ce lundi au centre de formation à Andohatapenaka.

En premier lieu, il s'agit d'un séminaire concernant les femmes et le rugby avec trois thèmes auxquels les grandes actrices dans le domaine participeront. Les thèmes sont, entre autres, les rugbywomen et la grossesse précoce ; le rugby et les activités des femmes; et la responsabilité des femmes dans le rugby. « Toutes les capitaines d' équipes, les femmes arbitres sont invitées à contribuer au débat. Nous invitons spécialement Tantely, la capitaine des Makis qui vient de prendre sa retraite.

Elle va témoigner sur ce qu'elle a vécu durant ces longues années et sur sa vie actuelle », a fait savoir le directeur technique national Antsoniandro Randrianorosoa. Donatienne Rasoampamonjy, la représentante de Madagascar à la campagne continentale pour la promotion du rugby féminin en Afrique sera de la partie, accompagnée par des représentants du ministère de la Population et du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Le but de ce séminaire est de promouvoir le rugby féminin, puisque les femmes sont encore largement minoritaires dans cette discipline. La deuxième partie de la journée sera un match amical opposant les joueuses membres de Makis présélectionnées entre elles. Cela cadre la préparation de l'équipe nationale à la compétition internationale.