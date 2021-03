Madagascar: Ambassade du Japon - Réouverture de son centre culturel

La bibliothèque de l'Espace Japon propose de nombreux ouvrages japonais.

L'Espace Japon ou le centre culturel de l'ambassade du Japon rouvre ses portes au public. Depuis hier 03 mars 2021, les intéressés peuvent s'y rendre pour emprunter des livres, ou y consulter des vidéos et des mangas. Pour ce faire, il va falloir s'inscrire en se munissant de deux photos d'identité, d'un certificat de résidence et d'une carte d'identité. En ce qui concerne les prêts, la durée proposée par le centre est de deux semaines. Cependant, il convient de préciser que les mangas, les dictionnaires et les livres d'apprentissage de la langue japonaise ne peuvent sortir du lieu et ne sont donc uniquement consultables que sur place. Cet espace culturel est accessible chaque mercredi de 13 h à 16 h.

Accès limité. En raison de la situation sanitaire actuelle, l'ambassade du Japon limite l'accès à son centre culturel et impose des mesures strictes aux visiteurs : port de masque, prise de température à l'entrée, utilisation de gel désinfectant, et respect de la distanciation sociale. Le public est donc informé que l'accès à l'Espace Japon dépendra de la capacité d'accueil et ce jusqu'à nouvel ordre.