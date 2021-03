Algérie: Foires et expositions - La Safex reprend son activité à partir du mois de mars

Alger — La Société algérienne des foires et exportations (Safex) compte reprendre l'organisation des foires et expositions à partir de ce mois de mars avec une vingtaine de manifestations prévues en 2021 et un protocole sanitaire spécial en raison de la pandémie de Covid-19.

Après avoir suspendu la quasi-totalité des foires et expositions en 2020, en raison de la pandémie de Covid-19, la Safex a décidé de renouer avec son activité économique à partir de ce mois de mars comme l'indique son programme des manifestations pour l'année 2021, dont l'APS a obtenu une copie.

Ainsi, trois salons sont prévus ce mois de mars, à savoir : le Salon de l'électricité et des énergies renouvelables -SEER- (du 8 au 11 mars), Salon national du livre (du 11 au 20 mars) et le Salon de la femme - EVE- (du 15 au 20 mars).

Au mois d'avril prochain, coïncidant avec le mois sacré de Ramadhan, la Safex a prévu des expositions "Spéciales Ramadhan" du 7 avril au 1 mai, tandis que d'autres journées de portes ouvertes sur le Cancer seront organisées du 4 au 6 avril.

Pour le mois de mai, le programme de la Safex prévoit l'organisation du Salon de la maintenance du 18 au 20 mai, ainsi que le Salon international de l'informatique, bureautique et de la communication -SICOM- du 18 au 21 du même moi.

Au mois de juin, deux manifestations sont prévues, à savoir le Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics (Batimatec) et le Salon de l'Agriculture, dont les dates seront fixées ultérieurement.

Trois autres salons sont programmés au mois de juillet, indique le même document, celui de l'exportation et la logistique (du 6 au 8 juillet), le Salon international de la pharmacie et de la parapharmacie - SIPHAL- (du 07 au 10 juillet), ainsi que le Salon africain des jeux vidéos (du 7 au 11 juillet).

Les manifestations prévues au mois de septembre sont : Salon sport et forme et celui de Renov'Deco, dont les dates ne sont pas encore fixées, le Salon international de la sûreté et sécurité -SecurExpo- (du 14 au 16 septembre), le Salon international de l'après-vente automobile, de l'équipement et des services pour la mobilité en Afrique du Nord -Equip Auto- (du 27 au 30 septembre), ainsi que le Salon international des équipements, des technologies et des services pour la gestion des eaux -SIEE Pollutec- (du 13 au septembre).

Au mois d'octobre, le palais des expositions abritera le Salon professionnel international de l'industrie -Alger Industrie-, le Salon international du livre -Sila-, dont la date seront fixées ultérieurement, ainsi que le salon international de la récupération et de la valorisation des déchets -REVADE- (du 11 au 14 octobre).

Le Salon professionnel de la production agroalimentaire -Djazagro- et le Salon International du Transport et de la Logistique -LOGISTICAL- se dérouleront, les deux, du 22 au 25 novembre, selon le document.

Au mois de décembre, la Safex a prévu le Salon international de la santé, les équipements médicaux et de laboratoires -Algeria Health- et le Salon professionnel de la bijouterie -Alger bijoux- qui auront lieu du 4 au 6 décembre, ainsi que la Foire de la production algérienne et le Salon des banques, assurances et produits financiers -ExpoFinances- dont les dates seront fixées ultérieurement.

Ce programme est susceptible de connaître des changements a indiqué à l'APS une source responsable de la Safex, précisant qu'en cas de poursuite de la fermeture de l'espace aérien en raison de la pandémie de Covid-19, les salons internationaux pourraient être organisées uniquement en présence des operateurs nationaux ou représentants de firmes internationales installées en Algérie.

A signaler qu'en raison de la crise de Covid-19, la Safex a élaboré un protocole sanitaire à destination des exposants, des prestataires, ainsi que des visiteurs appelés à se rendre au Palais des expositions des Pins maritime durant la tenue des événements.

En mettant en application ce protocole sanitaire, la Safex s'est fixée la priorité de protéger la santé et la sécurité des personnes dans l'enceinte du palais des expositions, tout en respectant les mesures préventives et les recommandations édictées par le ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, ainsi que le protocole sanitaire de l'Union des foires internationales, souligne la même source.