Egypte: Le pays avance sur la voie de la transformation en centre régional du commerce de l'énergie

Le ministre du pétrole et des ressources minérales, Tarek El Molla, a confirmé que l'Égypte avance sur la voie de la transformation en un centre régional pour le commerce et la circulation de l'énergie, expliquant que ces dernières années, elle a été en mesure de forger des partenariats internationaux et régionaux qui servent cet objectif, que ce soit avec les pays de la Méditerranée orientale ou avec les États-Unis et l'Union européenne.

Cette déclaration a été faite devant la conférence CERAWeek, la plus importante conférence mondiale dans le domaine de l'énergie, qui se tient virtuellement cette année du 1er au 5 mars aux États-Unis en raison des mesures de précaution contre la pandémie du Coronavirus .

M.Al-Molla a indiqué que l'Égypte avait pris l'initiative, en coopération avec ces pays et entités, de créer le Forum du gaz de la Méditerranée orientale en tant que plateforme d'une coopération efficace entre les pays de la région pour tirer le meilleur parti économique des ressources de gaz naturel et l'exporter vers l'Europe, selon un communiqué du ministère du Pétrole publié jeudi.

Il a ajouté que l'Égypte continue de créer un environnement qui soutient la transformation en un centre énergétique régional et que l'une des étapes les plus importantes est le redémarrage de l'usine de Damiette pour la liquéfaction et l'exportation de gaz naturel après une interruption de 8 ans, soulignant le développement de l'infrastructure pour le pétrole et le gaz ainsi que les oléoducs et les gazoducs.