Angola: Des coopératives reçoivent plus de neuf mille hectares pour le PRODESI

Luena (Angola) — Plus de neuf mille hectares de terres arables ont été accordés à des coopératives agricoles en concurrence pour le crédit, dans le cadre du Programme de soutien à la production, diversification des exportations et remplacement des importations (PRODESI), dans la province de Moxico.

Le titre de concession foncière, octroyé par l'Institut géographique et cadastral d'Angola (IGCA), est l'une des conditions permettant aux associations professionnelles et aux coopératives agricoles d'avoir accès au crédit visé.

S'adressant mercredi à l'ANGOP, le chef des services provinciaux de l'IGCA, à Moxico, Jacinto Calia Alia, a déclaré que les titres de concession foncière référés ont été demandés par 20 coopératives agricoles, des neuf municipalités de la province. Concernant les récentes plaintes déposées par certaines associations professionnelles et coopératives agricoles, au sujet de «graves difficultés» dans le traitement du titre de concession foncière, le responsable a affirmé que le manque d'informations sur les procédures de réquisition est à la base du problème signalé.

Il a précisé qu'en vue d'accélérer et de faciliter l'accès des coopératives au crédit du PRODESI, les entreprises n'ayant pas la capacité financière d'acquérir des droits de surface bénéficient de déclarations provisoires pour servir de garantie auprès du créancier.

Le PRODESI (Programme d'Appui à la Production, Diversification des Exportations et Remplacement des Importations) est une initiative de l'Exécutif visant à accélérer la diversification de la production nationale et la création de richesse, dans un ensemble de productions, avec un plus grand potentiel de génération de valeur d'exportation et de substitution des importations.

