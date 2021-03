Angola: Le Gouvernorat de Cunene étudie les sites historiques

Ondjiva (Angola) — La province de Cunene compte de nombreux sites à l'étude, à classer comme monuments, en raison du symbolisme qu'ils ont représenté pour les forces armées de l'Angola et de la Namibie, pendant la guerre contre l'apartheid.

Parmi les sites, se détachent les décombres de l'ancien commissariat provincial et les «bunkers» existant dans plusieurs municipalités, où les commandements opérationnels opéraient au moment de l'évasion sud-africaine.

L'information a été fournie mercredi par le gouverneur provincial par intérim de Cunene, Apolo Ndinoulenga, à l'issue d'une réunion de courtoisie avec une délégation namibienne, dirigée par la secrétaire exécutive du ministère de la Défense de ce pays voisin, Trifina Kamati, en route pour la province de Huíla.

D'autre part, il a considéré comme saines les relations socio-économiques et culturelles entre l'Angola et la Namibie.

Il a dit que les gens du sud de Cunene et ceux du nord de la Namibie partagent une "forte affinité", de sorte que les relations, dans différents domaines de la vie, sont devenues plus naturelles et saines.

A Huíla, la délégation étrangère apprendra le projet de requalification des monuments en l'honneur des combattants Swapo tués en Angola, plus précisément dans la localité de «Cassinga», pendant la période de la lutte de libération de la Namibie.

La secrétaire exécutive du ministère namibien de la Défense, Trifina Kamati, a rapporté que la construction de monuments, rappelant les troupes massacrées par les forces racistes sud-africaines, le 4 mai 1978, avait commencé en 2017.

En raison du danger des mines, a-t-elle expliqué, les travaux ont cessé en 2018 et n'ont repris qu'en 2020.

Elle a également souligné les excellentes relations bilatérales, mentionnant qu'elles sont de plus en plus saines.

La bataille de Cassinga représente la plus grande attaque aérienne forgée par le régime d'apartheid, à la recherche de militants de la SWAPO, une force politique opposée à l'occupation et à la domination du territoire namibien par le gouvernement sud-africain.

Les militants de la SWAPO, ainsi que d'autres pays de la région de l'Afrique australe, avaient l'Angola comme bastion de retraite et d'accueil.

Cette bataille et d'autres, notamment celle de Cuito Cuanavale, qui a eu lieu en 1987 dans la province de Cuando Cubango, constituent des faits historiques qui ont contribué à l'indépendance de la République de la Namibie, du régime d'apartheid de l'époque en Afrique du Sud, le 21 mars 1990.

La province de Cunene, située plus au sud du territoire angolais, partage une frontière de 460 kilomètres avec la République de Namibie, dont 340 terrestres et 120 fluviales.

