Ile Maurice: Ajay Gunness dément les propos de Navin Ramgoolam

Lors d'une réponse à la presse le mardi 2 mars, Navin Ramgoolam a indiqué que le Mouvement militant mauricien (MMM) était en contact avec Nando Bodha bien avant sa démission et que depuis des mois déjà, Ajay Gunness, qui a été candidat dans la circonscription de Vacoas-Floréal (no 16), avait été appelé à travailler la circonscription de Montagne-Blanche-Grande-Rivière-Sud-Est (no 10).

Sollicité hier, l'ancien député mauve a indiqué qu'il a été appelé par son leader, Paul Bérenger, à se concentrer sur le no 10 depuis décembre. Il s'agit, a-t-il rappelé, d'une circonscription où il a été à maintes reprises été candidat et où il a même été élu. «En 2019, le MMM a participé seul aux élections générales. C'est la raison pour laquelle j'ai été candidat au no 16, surtout que le MMM a voulu que la majorité des candidats soient des habitants des circonscriptions. Depuis peu, le MMM a indiqué qu'il sera en alliance pour les prochaines élections générales, d'où la demande de mon leader pour un retour dans mon ancienne circonscription. Donc, c'est faux ce qu'avance Navin Ramgoolam.»