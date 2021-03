Guinée Bissau: Le pays prêt* à renforcer la coopération avec la Guinée-Bissau à tous les niveaux

"L'Egypte est prête à renforcer la coopération bilatérale avec la Guinée-Bissau à tous les niveaux afin de soutenir ses efforts de développement, en particulier dans les domaines des échanges commerciaux, de l'infrastructure et de l'investissement", a déclaré jeudi le président Abdel Fattah Al-Sissi lors de l'entretien avec son homologue bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embalo au palais d'Al-Ittihadeya.

Le chef de l'Etat a affirmé la disposition de l'Egypte à accueillir des cadres guinéens pour participer aux programmes de construction des capacités et d'assistance technique mis en oeuvre par l'Agence Egyptienne de Partenariat pour le Développement (AEPD), selon les besoins de la partie guinéenne.

Une séance d'entretiens bilatéraux a eu lieu entre les deux présidents, suivie d'une autre élargie qui a regroupé les délégations des deux pays, a dit le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi.

Au début de la rencontre, le président Al-Sissi a salué les relations historiques liant les deux pays, affirmant que cette visite était une occasion importante pour renforcer les rapports communs, en particulier à la lumière de l'importance qu'occupe la Guinée-Bissau dans la région ouest-africaine.

Pour sa part, M. Embalo a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse, soulignant l'aspiration mutuelle de son pays à renforcer les relations bilatérales avec l'Egypte à différents niveaux, en particulier en matière d'échanges commerciaux, de stimulation des investissements directs égyptiens, d'assistance technique et de coordination conjointe dans les domaines sécuritaire et militaire.

Il a salué l'expérience égyptienne inspirante et son rôle axial pour contribuer à la réalisation d'un développement global et d'une croissance économique et au maintien de la paix et de la sécurité en Afrique.

L'entretien a porté sur nombreux dossiers africains, a ajouté le porte-parole, précisant que les deux parties étaient convenues de poursuivre la consultation sur les efforts déployés pour lutter contre le terrorisme, l'idéologie extrémiste et l'immigration clandestine en Afrique en sus des dernières évolutions dans la région ouest-africaine.

Au terme de leur entretien, les deux présidents ont tenu une conférence de presse conjointe.