Congo-Brazzaville: Le Congo sélectionné pour le test 5G

Pour introduire la technologie 5G sur le marché africain, dès que possible, la Commission économique pour l'Afrique (CEA) collaborera avec l'UIT, l'Onudi et les partenaires techniques.

La République du Congo, le Cameroun, le Rwanda, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Zimbabwe, le Maroc et le Sénégal sont les pays sélectionnés pour entreprendre le test visantà: établir un partenariat et de mettre en œuvre des tests 5G dans certains pays africains pour leur permettre d'exploiter pleinement le potentiel numérique et les avantages de la numérisation pour le développement du continent.

« La période du test serait négocié et convenu avec les opérateurs et les régulateurs des pays respectifs, afin d'obtenir un permis temporaire pour la durée du test », indique le communiqué de presse. « Le développement de la technologie 5G n'est pas un exercice d'ingénierie, mais plutôt une réponse aux besoins croissants de communication et de données de tous les secteurs de la société », poursuit le document.

Le déploiement de la 5G offrira aux opérateurs la possibilité d'améliorer leurs activités et services de consommation existants et, de s'attaquer aux chaînes de valeur jusque-là inexploitées dans la numérisation des industries. Comme cette technologie ouvre de nouvelles opportunités dans un nouvel écosystème, les tests définiront les accords de partenariat nécessaires à sa mise en œuvre.

Notons que les tests seront menés en étroite collaboration avec les gouvernements et les opérateurs télécoms locaux pour s'assurer que toutes les dispositions réglementaires sont mises en place pour permettre de réallouer le spectre existant pour la 5G dans le milieu de gamme (par exemple 3,5 GHz) et les micro-ondes et millimètres. Bandes de fréquences Wave (mmWave) (par exemple 26 GHz).

Les projets de test 5G impliquent une gamme de partenaires des organisations des Nations unies (UIT, Onudi etc.), des opérateurs de télécommunications et des régulateurs, les industries qui peuvent représenter différents domaines, y compris les fournisseurs et fabricants de matériels, les fournisseurs d'outils de test et de surveillance, la recherche et l'analyse, les entreprises et opérateurs de réseaux.