Congo-Kinshasa: Assemblée provinciale du Nord-Kivu - Le gouvernement appelé à accroitre les efforts de sécurité

L'Assemblée provinciale du Nord-Kivu a dénoncé les attaques ayant coûté la vie à l'auditeur militaire de Rutshuru et à l'ambassadeur de l'Italie.

Le Bureau de l'Assemblée provinciale du Nord-Kivu a réagi, le 3 mars, aux récents événements enregistrés dans l'axe routier Goma-Rutshuru en exprimant son inquiétude par rapport au regain de l'insécurité dans cette partie du pays. Il a déploré la montée de la violence et de la barbarie dans les territoires du Nord-Kivu et a exhorté le gouvernement congolais à prendre les mesures idoines pour y accroître les efforts de sécurité.

Les membres du bureau de cet organe délibérant ont particulièrement dénoncé les attaques ayant couté successivement la vie à l'auditeur militaire de Rutshuru et à l'ambassadeur de l'Italie sur l'axe routier Goma-Rutshuru. Ils ont également condamné les actes de criminalité et de violences devenus très courants dans plusieurs coins de la province. « Nous demandons seulement l'effort doublé du gouvernement pour que la population vive dans la quiétude et que les paisibles citoyens puissent vaquer paisiblement à leurs activités comme ça se doit dans un Pays de droits », a déclaré le rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale.

A la fin du mois de février, la question sécuritaire au Nord-Kivu était au centre des échanges entre la communauté humanitaire basée dans la ville de Goma au Nord-Kivu et les autorités provinciales. En présence du Conseiller principal du chef de l'Etat en matière diplomatique, Christian Bushiri Ongala, les uns et les autres avait pris l'engagement de renforcer leur collaboration en vue de vaincre le terrorisme et l'insécurité qui règne dans leurs zones d'intervention.