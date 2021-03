Congo-Brazzaville: Diables rouges - Valdo et l'équipe nationale, c'est fini

Valdo Candido Filho ne sera pas sur le banc de touche lors des deux rencontres des Diables rouges seniors comptant pour les cinquième et sixième journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations. La Fédération congolaise de football (Fécofoot) réunie en Comité d'urgence le mercredi l'a confirmé par la mise en place d'une coordination technique pour lui succéder.

C'est fini, entre Valdo Candido et les Diables rouges. Le ministère des Sports et de l'éducation physique lui a adressé, le 22 février, une lettre dans laquelle, Hugues Ngouélondélé a signifié au sélectionneur national seniors et des moins de 17 ans, la fin de son contrat, le 18 mars prochain.

C'est donc sans leur sélectionneur que les Diables rouges recevront les Lions de la Teranga, le 26 mars au stade Alphonse-Massamba-Débat, dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN, match au cours duquel, la victoire qualifierait les Congolais pour la phase finale de la compétition sept ans après.

Le 31 mars, les Diables rouges se déplaceront à Bissau, pour y affronter l'équipe de la Guinée-Bissau dans le cadre de la dernière journée. Devant l'urgence, la Fécofoot a pris acte de la décision du gouvernement qui, faut-il le rappeler, la paie des sélectionneurs.

« Le Comité d'urgence de la Fédération congolaise de football s'est réuni le 3 mars et a examiné à l'ordre du jour, la lettre de notification de mise en demeure et de fin de contrat de M. Valdo Candido Filho, sélectionneur national, signée du ministre des Sports et de l'Education physique, en date du 22 février 2021. Après examen de cette lettre, vu les termes du contrat et sa date d'échéance, en date du 18 mars 2021, le Comité d'Urgence de la Fécofoot a pris acte de cette notification », peut-on lire dans le communiqué. Et de poursuivre : « Aussi, le Comité d'urgence a-t-il , vu les échéances du 26 et 30 mars, relatives aux matches de la cinquième et sixième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, contre le Sénégal et la Guinée Bissau, décidé de mettre en place une coordination technique des Diables-rouges seniors » Dans cette nouvelle équipe, Gaston Tchiangana est le coordonnateur avec pour adjoint Noel Minga Tchibinda "Pepé". Barthelemy Ngatsono, l'adjoint de Valdo, est l'entraîneur.

Que retenir du bilan de Valdo à la tête des Diables rouges ?

Valdo Candido laisse les Diables rouges bien placés dans les éliminatoires de la CAN 2021 décalée en 2022 au Cameroun. Le Congo est deuxième du groupe avec sept points après quatre journées. Les Diables rouges ont été battus à Thiès par les Lions de la Teranga (0-2) avant d'enchaîner deux victoires à domicile respectivement face à la Guinée-Bissau (3-0) et Eswatini (2-0). Lors de la 4e journée, les Congolais ont obtenu un triste match nul(0-0) face à Eswatini.

Le technicien brésilien qui remplaçait à la surprise générale Sébastien Mignié, a débuté sur le banc des Diables rouges le 9 septembre 2018, en faisant jeu égal à Brazzaville (1-1) contre le Zimbabwe, lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019. Le 11 octobre 2018, le Congo avait battu le Liberia au stade Alphonse-Massamba-Débat (3-1) avant de s'incliner à Moronvia (1-2). Le 18 novembre 2018, il a fait jeu égal face à la République démocratique du Congo (1-1) avant de manquer la qualification à Harare face au Zimbabwe, le 24 mars 2019 (0-2).

Valdo a disputé avec les Diables rouges dix matches officiels, dont neuf en éliminatoires de la CAN avec pour bilan trois victoires, quatre matches nuls ( le match amical contre la Thaïlande y compris) et trois défaites. Bien que contesté, il restait toutefois sur une série de cinq matches à domicile sans défaite. Valdo est également le sélectionneur des Diables rouges des moins de 17 ans. Fallait-il pas le laisser finir les rencontres de ce mois de mars avant de prendre une telle décision? Les avis sont partagés.