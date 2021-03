Congo-Brazzaville: Journée de la femme - L'IFC démarre les activités commémoratives

Prélude à la journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars, l'Institut français du Congo (IFC) et ses partenaires lancent le 6 mars, une campagne dénommée « Tosala (agissons) » sur les chaînes de télévisions et de radios nationales.

La campagne est organisée en collaboration avec le ministère en charge de la Promotion de la Femme, l'ambassade de France, la délégation de l'Union européenne, l'Association des femmes juristes du Congo, les Associations ASI (Actions de solidarité internationale), Azur développement, ACBEF (Association congolaise pour le bien-être familial), Avenir NEPAD, la Fondation JED (Jeunesse, éducation et développement) et MTN. Elle a pour objectif d'informer et de sensibiliser la population congolaise aux différentes formes de violences faites aux femmes, ainsi qu'au leadership féminin.

La campagne s'ouvre par la diffusion de la vidéo de dix-huit artistes les plus connues du Congo, chanteuses, slammeuses et rappeuses de Brazzaville et de Pointe-Noire : Oupta, Fanie Fayar, Liz Babindamana, Flore Onissah, Mildred Moukenga, Mariusca, Monie Kongo, Habit Mampila, Nestelia Forest, Maman Credo, Bénie Chicane, Gladys Samba, Dulcie, Dom, Gypsie la tigresse, La Pie d'Or, Jessy B, Spirita Nanda, Welicia et Cilia Jules. Ces artistes s'unissent pour chanter contre les violences faites aux femmes dans dix langues du terroir congolais. Un documentaire de 26 minutes leur permettra d'expliquer leurs motivations pour ce projet.

Après la diffusion du documentaire, quatre rencontres-débats seront animées autour de la campagne « Tosala » par des artistes et autres intervenants. A Brazzaville, les débats se dérouleront à Poto-Poto avec l'artiste La Pie d'Or ; à Makélèkelé avec Gladys Samba ; à Bacongo avec maman Credo et à Pointe-Noire avec Spirita Nanda, Welicia et Celia Jules.

Le programme prévoit le 8 mars à 15heures, une table ronde radiophonique sur le harcèlement en milieu scolaire et ses conséquences à la Radio citoyenne des jeunes qui sera animée par le juriste Tondawamba Jaerue, l'association Avenir Nepad Congo, Ornael Mikhael Djembo, la psychologue Estia Otsilibili, Monica de l'Observatoire congolais des droits de l'homme (OCDH) et Famie Eminabongo.

A 17heures, il est prévu les cours de chorégraphie à l'IFC et le vernissage des expositions dont celle dénommée « Silence » de l'artiste camerounaise Ange Kayifa. Le ministère chargée de la Promotion de la femme organisera une exposition sur la prise en charge et la réinsertion des victimes des violences basées sur le genre dans les districts de Mpangala (Pool), avec le soutien du Fonds danois, du Fonds des Nations unies pour la population et du Programme alimentaire mondial.

La journée du 13 mars est réservée au concert d'une heure du groupe les mamans du Congo à l'IFC.

Le 27 mars, deux documentaires de 26 minutes de l'artiste musicienne Fanie Fayar et de la slameuse Mariusca seront projetés. Ces deux spectacles seront diffusés lors du festival Afropolitan Nomade qui se tiendra en juillet prochain.